سرهنگ رحیمی: ۲۴ تن برنج احتکار شده در لاهیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شریف رحیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: احتکار کالاهای اساسی و عدم ارائه آن به شهروندان ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع اینگونه کالاها، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند که به همین دلیل پلیس با فعالان این عرصه به شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: طرح مبارزه با احتکار کالا در شهرستان لاهیجان اجرا و مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همراهی نماینده اداره صمت از چندین انبار و کارخانه برنجکوبی بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان اضافه کرد: در نتیجه این بازدیدها و از یک واحد برنجکوبی در حاشیه شهرستان لاهیجان ۲۴ تن برنج ایرانی احتکار شده کشف گردید.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه متهم ۶۴ ساله در این رابطه با تشکیل پرونده تحویل اداره تعزیرات حکومتی گردید افزود: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۵۷ میلیارد ریال اعلام کردند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با احتکار و قاچاق کالا، از شهروندان خواست، هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.