نویدی نیا: ۵۵ کیلومتر از گردنه های مهاباد برف روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت نویدی نیا در این زمینه افزود: با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، ۵۵ کیلومتر از مسیرهای اصلی و گردنه‌های برف‌گیر شهرستان پاکسازی و نمک‌پاشی شده است.

وی ادامه داد: برای محور مهاباد-سردشت و گردنه‌های استراتژیک در این مسیر، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به طور کامل انجام گرفت و ۴۰ کیلومتر از جاده برای تردد ایمن خودروها آماده‌سازی شد.

نویدی نیا با بیان اینکه محور مهاباد- بوکان و گردنه قره‌بلاغ در این محدوده نیز ۱۵ کیلومتر جاده تحت پوشش عملیات قرار گرفت، اضافه کرد: علاوه بر پاکسازی سطح، تیم‌های امدادی موفق به رهاسازی خودروهای گرفتار در برف شدند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد در خصوص وضعیت گردنه‌ها تشریح کرد: ارتفاع برف در گردنه زمزیران به ۲۰ سانتی‌متر و در گردنه قره‌بلاغ به ۱۰ سانتی‌متر رسیده است. همچنین، به دلیل مه غلیظ حاکم بر منطقه، دید افقی به طور خطرناکی تا ۱۰ متر کاهش یافته است.

وی یادآور شد: برای اطمینان از استمرار خدمات‌رسانی، چهار راهدارخانه فرعی در نقاط کلیدی (از جمله گردنه‌های جواله‌ره‌شان و زمزیران) به همراه راهدارخانه مرکزی کاملاً فعال و تجهیزات زمستانی مورد نیاز (شن، ماسه و نمک) به میزان کافی ذخیره شده است.

نویدی‌نیا از تمامی رانندگان و مسافران خواست تا قبل از حرکت در محورهای برفی و کوهستانی شهرستان، با تجهیزات کامل زمستانی و زنجیر چرخ مجهز باشند. همچنین، توصیه شد که برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ یا شماره ۴۲۴۲۲۵۵۹ تماس بگیرند.