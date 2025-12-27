  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

شکری: تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی در جریان است

ارومیه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان با وجود بارش برف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با اعلام این خبر افزود: هم‌اکنون با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مه‌گرفتگی در محورهای پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، به‌دلیل فعالیت بی‌وقفه راهداران، تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان به‌صورت روان در جریان است.

وی با اشاره به تلاش‌های راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از ۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را برف‌روبی کردند.

شکری با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند و خاطرنشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: با آغاز فصل بارش‌ها در استان، راهداران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند تا در زمان بارندگی، هیچ‌گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

