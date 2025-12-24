رستگاری: بارش ها در آذربایجان غربی ۳۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در خصوص وضعیت بارش‌های فصل پاییز در استان، اظهار کرد: مجموع نزولات جوی در سه حوضه آبی اصلی استان به ۸۹ میلی‌متر رسیده است.

وی ادامه داد: این میزان بارش نسبت به پاییز سال گذشته ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد، با این حال، این رقم ۱۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت استان است که زنگ هشداری برای ذخایر آبی محسوب می‌شود.

رستگاری با بیان اینکه بررسی جزئیات بارش‌ها در حوضه‌های سه‌گانه استان، حاکی از نوسانات قابل توجهی است، افزود: حوضه زاب، با ثبت ۲۱۲ میلی‌متر بارش، نه تنها ۱۱ درصد از میانگین بلندمدت خود (۱۹۰ میلی‌متر) پیشی گرفت، بلکه نسبت به سال گذشته نیز ۵۶ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: حوضه دریاچه ارومیه، با دریافت ۹۸ میلی‌متر باران، نسبت به سال گذشته رشد ۴۹ درصدی را تجربه کرد، اما همچنان ۷ درصد پایین‌تر از میانگین بلندمدت (۱۰۵ میلی‌متر) قرار دارد.

رستگاری گفت: حوضه ارس با ثبت تنها ۳۸ میلی‌متر بارش، وضعیت نامطلوبی داشته و با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته و ۳۹ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت (۶۲ میلی‌متر) مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: آمار پاییز سال گذشته به ترتیب حوضه‌های ارس، دریاچه ارومیه و زاب) نشان می‌دهد که بارش‌ها در آن زمان به ترتیب ۵۰، ۶۶ و ۱۳۶ میلی‌متر بوده است. این مقایسه، بهبود وضعیت کلی استان در پاییز امسال را، به رغم رسیدن به میانگین بلندمدت، تأیید می‌کند.

رستگاری تأکید کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب ذخایر آبی، استان آذربایجان غربی همچنان با کسری قابل توجهی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه است و باید منتظر بارش‌های مؤثر در ماه‌های آینده بود.