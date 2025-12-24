https://mehrnews.com/x39XVJ ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ کد خبر 6700980 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ برفروبی گردنه نقرهکمر در محور تفرش - فراهان تفرش - در این ویدئو برفروبی گردنه نقرهکمر در محور تفرش - فراهان را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6700980 کپی شد مطالب مرتبط محسن زاده:۲۷ هزار کیلومتر باندراه در استان مرکزی برفروبی شد نویدی نیا: ۵۵ کیلومتر از گردنه های مهاباد برف روبی شد عملیات برفروبی محور روستایی چالاب به قزلتپه در بیجار حضور راهداران دلیجان برای برفروبی محور نراق- مشهد اردهال برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) رستگاری: بارش ها در آذربایجان غربی ۳۱ درصد افزایش یافت برچسبها برفروبی تفرش شهرستان فراهان
