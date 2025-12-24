استقلال در مرحله حذفی آسیا با چه تیمی بازی خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ موفق شد با ارائه نمایشی برتر، تیم المحرق بحرین را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد و با کسب ۸ امتیاز، پس از الوصل امارات به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله حذفی این رقابت‌ها شود.

آبی‌پوشان که برای صعود نیاز مبرمی به پیروزی در این مسابقه داشتند، از همان دقایق ابتدایی بازی با رویکردی هجومی وارد زمین شدند و در نهایت توانستند با سه گل، تکلیف صعود خود را مشخص کنند تا حضورشان در جمع تیم‌های مرحله حذفی قطعی شود.

با صعود استقلال به مرحله حذفی، هنوز حریف این تیم در دور بعدی مسابقات مشخص نشده است. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه‌کشی مرحله حذفی روز سه شنبه ۹ دی‌ماه در مقر AFC برگزار خواهد شد و در جریان آن، حریف استقلال از میان تیم‌های صدرنشین گروه‌های منطقه غرب آسیا تعیین می‌شود.

در این مرحله، تیم‌های الاهلی دوحه در گروه B، الحسین اردن در گروه C و النصر عربستان در گروه D صدرنشین شدند که استقلال باید با یکی از این تیم‌ها در مرحله بعد روبه‌رو شود. بر اساس برنامه مسابقات، استقلال در دیدار رفت میزبان خواهد بود و در بازی برگشت باید به عنوان میهمان به مصاف حریف خود برود.

استقلال امیدوار است با تداوم روند رو به رشد خود در این رقابت‌ها، بتواند در مرحله حذفی نیز عملکرد موفقی داشته باشد و گام بلندی برای رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا ۲ بردارد.