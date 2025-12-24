  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

استقلال در مرحله حذفی آسیا با چه تیمی بازی خواهد کرد؟

استقلال در مرحله حذفی آسیا با چه تیمی بازی خواهد کرد؟

با توجه به صعود تیم فوتبال استقلال ایران به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شاگردان ریکاردو ساپینتو امکان دارد با یاران کریستیانو رونالدو در النصر عربستان رو در رو شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ موفق شد با ارائه نمایشی برتر، تیم المحرق بحرین را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد و با کسب ۸ امتیاز، پس از الوصل امارات به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله حذفی این رقابت‌ها شود.

آبی‌پوشان که برای صعود نیاز مبرمی به پیروزی در این مسابقه داشتند، از همان دقایق ابتدایی بازی با رویکردی هجومی وارد زمین شدند و در نهایت توانستند با سه گل، تکلیف صعود خود را مشخص کنند تا حضورشان در جمع تیم‌های مرحله حذفی قطعی شود.

با صعود استقلال به مرحله حذفی، هنوز حریف این تیم در دور بعدی مسابقات مشخص نشده است. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه‌کشی مرحله حذفی روز سه شنبه ۹ دی‌ماه در مقر AFC برگزار خواهد شد و در جریان آن، حریف استقلال از میان تیم‌های صدرنشین گروه‌های منطقه غرب آسیا تعیین می‌شود.

در این مرحله، تیم‌های الاهلی دوحه در گروه B، الحسین اردن در گروه C و النصر عربستان در گروه D صدرنشین شدند که استقلال باید با یکی از این تیم‌ها در مرحله بعد روبه‌رو شود. بر اساس برنامه مسابقات، استقلال در دیدار رفت میزبان خواهد بود و در بازی برگشت باید به عنوان میهمان به مصاف حریف خود برود.

استقلال امیدوار است با تداوم روند رو به رشد خود در این رقابت‌ها، بتواند در مرحله حذفی نیز عملکرد موفقی داشته باشد و گام بلندی برای رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا ۲ بردارد.

کد خبر 6701222
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شاطر DE ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      25 2
      پاسخ
      من از بابت پیروزی تیمم خیلی خیلی خوشحالم ولی از طرفی نگرانم تیم باید ترس نداشته باشد شما ببینید از گل دوم ببعد استقلال تازه میخواست بازی کنه یعنی ترس از باخت یا از گل خوردن نداشت اگر البته همه تیما ترس از اینکه گل نخورن رو نداشته باشن صدر صد اون تیم پیروز میشه آخه نهایتا گل بخوری دیگه چرا اینقدر وحشت دارین از اینکه گل بخوری
    • پوریا IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      14 2
      پاسخ
      خوشبحال طرفدارای پیروزی،تقویم خلوت فقط باید تو لیگ بازی کنن،ما بیچاره ها همش باید از کارمون بزنیم بازی تیممونو تو لیگ اسیا حذفی ببینیم😂
    • احمد IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      10 2
      پاسخ
      خدا رو شکر تیم اصیل تاج جایزه مرحله گروهی برای صعود به حذفی رو دریافت کرد.
      • علیرضا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        0 3
        من به عنوان یک استقلالی اصیل هیچ وقت از نام تاج استفاده نمی کنم. تیم ما استقلال است نه تاج✌️ ما حتی تعصب نام استقلال را هم داریم
    • پرسپولیس IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      تبریک به هواداران محبوب پایتخت . تراکتور هم اخلاق ورزشی را با هوادارش زیر پا گذاشت. با اون بازیگر شکلک درآرش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها