سحرخیزان: بازی بزرگی را با ۳ گل تمام کردیم/ تمرکز بالا کلید بردن بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سحرخیزان پس از پیروزی ۳ بر صفر استقلال مقابل المحرق در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: به تمام مردم ایران تبریک می گویم. این برد خیلی برای ما مهم بود.
مهاجم استقلال افزود: استقلال بازی خیلی مهمی را برد و تمام تیم تلاش کردند تا به این پیروزی برسیم. خوشحالیم به مرحله حذفی صعود کردیم.
او درباره رقابتهای فصل حاری لیگ قهرمانان آسیا ۲ تصریح کرد: تورنمنت بسیار بزرگی است. امروز هم بازی بزرگی بود. فکر میکنم تمام تیم روی این بازی تمرکز داشتند و توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.
