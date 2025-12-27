حاجیلو: استقلال اسیر چند دلال شد/ نقاط ضعف تیم ساپینتو مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با کسب چند نتیجه نامطلوب در لیگ برتر شرایط را برای دیدار برگشت با المحرق بحرین در لیگ سطح دو قهرمانان آسیا سخت کرده بود، در منامه دست به کار بزرگی زد و با سه گل حریف را شکست داد تا به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کند.

هر چند بسیاری از پیشکسوتان این تیم از عملکرد آبی پوشان گلایه داشتند اما نمایش این تیم برابر المحرق و صعود به مرحله بعد ورق را برگرداند و حالا همه آنها با امیدواری نسبت به آینده از این تیم یاد می کنند.

اصغر حاجیلو بازیکن سابق استقلال با ابراز خرسندی از پیروزی پرگل استقلال برابر المحرق و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازیکنان استقلال در این دیدار به روزهای خوب گذشته برگشتند و نمایش کم نقصی برابر المحرق داشتند.

وی تاکید کرد: هر چند کار تا دقایق پایانی به سختی پیش رفت و استرس به هواداران وارد شد اما در نهایت با دوگلی که در لحظات آخر به ثمر رسید شرایط تغییر کرد و دیگر نگرانی بابت تساوی وجود نداشت. استقلال برد ارزشمندی کسب کرد و امیدوارم بتواند همین روند را در لیگ برتر هم ادامه دهد.

حاجیلو با انتقاد از حضور چند بازیکن خارجی و داخلی که عملکرد ضعیفی داشته اند گفت: استقلال در جذب چند بازیکن خارجی و داخلی اسیر دلال ها شد و بازیکنانی به خدمت گرفت که اصلا در حد و اندازه های استقلال نبودند و تنها جذب آنها باعث شد جیب دلال‌ها پر شود و تیم ضربه بخورد. به نیم فصل نزدیک شدیم و اگر مشکل پنجره نقل و انتقالات استقلال باز شود آبی پوشان باید چند بازیکن را کنار گذاشته و بازیکنانی جذب شوند که بر اساس نیاز تفکرات سرمربی باشد نه اینکه دلال ها برای مدیریت و کادر فنی تصمیم بگیرند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از تساوی های پی در پی آبی پوشان در هفته های اخیر گفت: استقلال در سه بازی گذشته لیگ برتر به راحتی ۶ امتیاز از دست داد و صدر جدول را به رقبای دیگر واگذار کرد. کادر فنی باید برای هر بازی چند پلن داشته باشد تا بتواند پیروز از زمین خارج شود. درست است که داوری نقش تعیین کننده ای در نتیجه چند بازی داشته ولی پسران آبی باید به گونه ای بازی کنند که حتی اشتباهات داوری هم تاثیری در نتایج نداشته باشد.

وی در ادامه و در خصوص نقاط ضعف استقلال گفت: متاسفانه استقلال در تمام خطوط به بازیکن نیاز دارد از درون دروازه تا خط حمله. ادان درون دروازه انتظارات را برآورده نکرد و در خط دفاع هم ناهماهنگ هستیم‌ درست است آشور ماتوف به خط دفاعی نظم داد ولی هنوز اشکالات وجود دارد. در خط هافبک یک هافبک طراح و خلاق نیاز است و در خط حمله هم متاسفانه شرایط خوب نیست و باشگاه با نظر کادر فنی باید نفرات مورد نظر را هرچه زودتر جذب کند.