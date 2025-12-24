پیروزی استقلال مقابل المحرق بحرین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه چهارشنبه با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منامه به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به اتمام رسید. اسماعیل قلی زاده (۱۵) برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب المحرق

سیدمحمد جعفر، ولید الحیام، امین بنعادی، محمد الحردان، سفیان مهروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البناع، عبدالله الخلاصی، جونینیو و آرتور رزنده

ترکیب استقلال

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

آرامش استقلال در نیمه اول جواب داد

نیمه اول بازی با شروع تهاجمی میزبان بحرینی همراه بود. آنها سعی داشتند با ارسال پاس‌های عمقی خیلی زود استقلال را غافلگیر کنند. المحرق در دقیقه دوم روی اشتباه آدان در دفع توپ نزدیک بود به کل برسد اما شانس با دروازه بان خارجی آبی پوشان همراه بود تا توپ به کرنر برود.

در ادامه پاس عمقی هافبک المحرق در دقیقه ۹ بازی پشت سر صالح حردانی فرود آ مد که شوت سرکش محمد البناع را آدان این بار به خوبی دفع کرد.

پس از آن استقلال رفته رفته توانست مزد دفاع جانانه خود را در دقایق ابتدایی با کنترل توپ در میانه میدان بگیرد. همین موضوع به استقلال کمک کرد تا با نفوذ از جناحین خلق موقعیت کند. منیر الحدادی در دقیقه ۱۴ با کارهای تکنیکی خود توانست توپ را به رزاقی نیا برساند اما شوت او در چارچوب نبود تا تبدیل به موقعیت خطرناک شود.

یک دقیقه بعد نفوذ صالح حردانی و ارسال زمینی او به محوطه جریمه المحرق رسید تا اسماعیل قلی زاده به خوبی خودش را به توپ برساند و آن را تبدیل به گل اول مسابقه کند.

المحرق پس از گل سعی کردخیلی زود آن را جبران کند که شوت جونیور در دقیقه ۱۷ به آدان برخورد کرد و مانع از به تساوی کشیدن مسابقه در نیمه اول شد.

ارسال‌های خطرناک بازیکنان استقلال از جناحین ادامه داشت تا اینکه سحرخیزان در دقیقه ۴۱ می‌توانست با ضربه سر دقیق خود گل دوم آبی‌ها را به ثمر برساند اما توپ او به راحتی توسط محمد جعفر دروازه بان بحرینی‌ها تصاحب شد تا ۴۵ دقیقه اول با همان یک گل به سود استقلال به پایان برسد.