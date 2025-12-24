هجومی ترین ترکیب استقلال برای بازی با المحرق/ کدام نفرات تغییر کردند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران شامگاه چهارشنبه ۳ دیماه و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آلخلیفه شهر منامه به مصاف تیم المحرق بحرین میرود؛ دیداری حساس که برای آبیپوشان اهمیت ویژهای دارد و شاگردان ریکاردو ساپینتو برای ادامه مسیر خود، نیاز مبرمی به کسب پیروزی در این مسابقه دارند.
ریکاردو ساپینتو برای این دیدار هجومیترین ترکیب ممکن را با توجه به بازیکنانی که در اختیار دارد انتخاب کرده است. بر این اساس، آنتونیو آدان در چارچوب دروازه استقلال قرار میگیرد و در خط دفاعی رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی و حسین گودرزی به میدان خواهند رفت. در خط میانی روزبه چشمی و امیرمحمد رزاقینیا حضور دارند و یاسر آسانی و اسماعیل قلیزاده نیز وظیفه طراحی حملات را بر عهده خواهند داشت. در خط حمله هم منیر الحدادی و سعید سحرخیزان نفرات تهاجمی استقلال را تشکیل میدهند.
این در حالی است که ترکیب استقلال در دیدار رفت مقابل المحرق که با شکست یک بر صفر آبیپوشان همراه شد، تفاوتهای قابل توجهی با ترکیب امشب دارد.
استقلال در بازی رفت با ترکیب حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون به میدان رفته بود.
در مقایسه با دیدار رفت، استقلال در چند پست تغییرات مهمی داشته است؛ آنتونیو آدان به جای حبیب فرعباسی درون دروازه قرار گرفته، صالح حردانی و حسین گودرزی جانشین رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی در خط دفاعی شدهاند و در خط میانی نیز روزبه چشمی و امیرمحمد رزاقینیا به جای دیدیه اندونگ و مهران احمدی بازی میکنند. همچنین سعید سحرخیزان به جای داکنز نازون در خط حمله استقلال قرار گرفته و اسماعیل قلیزاده نیز جانشین علیرضا کوشکی شده است که یکی از تغییرات مهم ساپینتو در فاز هجومی به شمار میرود.
استقلال امیدوار است با این تغییرات و رویکرد کاملاً تهاجمی، نتیجه دیدار رفت را جبران کرده و با کسب سه امتیاز حساس این مسابقه، منامه را با دست پر ترک کند.
نظر شما