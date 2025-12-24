  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۳

تاجرنیا: پیروزی مقابل المحرق نقطه عطفی برای استقلال بود

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: در دیدار با المحرق استقلال واقعا یک تیم متحد بود و امیدوارم همین روند ادامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در شامگاه چهارشنبه ۳ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۳ بر صفر آبی‌ها خاتمه یافت تا شاگردان ریکاردو ساپینتو جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند.

علی تاجرنیا در پایان این بازی با حضور در رختکن استقلال خطاب به بازیکنان گفت: فارغ از نتیجه‌ای که به دست آمد همه اعضای تیم از بازیکنان و کادر فنی گرفته تا مسئولان تدارک و مدیران متحد بودند. ما دقیقاً چنین استقلالی می‌خواهیم؛ یعنی یک تیم همدل و همه در کنار هم. امروز یک نقطه عطفی برای استقلال بود و انشاالله ادامه دار باشد.

او افزود: شرایط خیلی خوبی داریم و همه این موارد را مدیون ریکاردو ساپینتو و دستیارانش هستیم. اعضای هیئت از کسب این پیروزی بسیار خوشحال هستند.

    • علیرضا نوری IR ۰۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این همانطور تیمی که تو فینال اسیا شکستش دادیم وقهرمان اسیا شدیم

