دادستان جدید عمومی و انقلاب سقز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سقز، مسعود حاجیزاده، رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه، بهعنوان دادستان جدید سقز معرفی و از زحمات علیرضا رضاپور، دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.
ضیاالدین نعمانی، فرماندار سقز، در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه دستگاه قضائی اظهار کرد: خدمت در عرصه قضا، مسئولیتی سنگین و وظیفهای گرانسنگ در راستای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت در جامعه است.
وی با بیان اینکه دادستانی بهعنوان نماینده حقوقی جامعه نقشی کلیدی در تحقق حاکمیت قانون دارد، افزود: دادستان عمومی و انقلاب بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی، در تضمین حقوق و آزادیهای مشروع مردم و مقابله با متجاوزان به حقوق عامه، بهویژه در حوزه اقتصادی، نقش مؤثر و بیبدیلی ایفا میکند.
فرماندار سقز یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم را افزایش قیمتها عنوان کرد و گفت: نرخ بالای تورم در استان کردستان به نارضایتیهای عمومی دامن زده و لازم است با همکاری دستگاههای مسئول، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شود.
نعمانی تأکید کرد: در راستای افزایش نظم اقتصادی در بازار سقز، نظارتها و کنترلها تشدید خواهد شد و دستگاههای اجرایی و نظارتی با جدیت بیشتری در این مسیر عمل میکنند.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاشهای دادستان پیشین، برای دادستان جدید عمومی و انقلاب سقز در انجام مسئولیتهای محوله آرزوی موفقیت شد.
نظر شما