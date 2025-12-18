  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

دادستان سقز: صیانت از حقوق شاکیان اولویت اصلی دادسرا است

سقز- دادستان عمومی و انقلاب سقز رعایت حقوق شهروندی و احترام به مراجعان را خط قرمز دستگاه قضائی دانست و گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از حقوق شاکیان، اولویت اصلی دادسرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضا پور صبح پنجشنبه در جلسه حفظ حقوق شهروندی با اشاره به جایگاه دادسرا به‌عنوان پناهگاه مردم برای احقاق حق، اظهار کرد: رعایت کرامت انسانی، برخورد محترمانه با ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین وظایف کارکنان دستگاه قضائی است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر حقوق شاکیان افزود: شاکی باید در تمامی مراحل رسیدگی، از حقوق قانونی خود آگاه باشد و امکان ثبت شکایت، پیگیری پرونده و دریافت پاسخ شفاف و قانونی برای او فراهم شود.

رضاپور احترام به حقوق شهروندی را فراتر از یک تکلیف اداری دانست و تصریح کرد: رعایت این حقوق نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه عامل مهمی در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

در ادامه این نشست، برخی از مسئولان و ضابطین حاضر با ارائه گزارش‌هایی، بر ضرورت آموزش مستمر ضابطین قضائی، نظارت بر نحوه برخورد با مراجعان و فراهم‌سازی فضای مناسب برای پاسخگویی شایسته به ارباب‌رجوع تأکید کردند.

در پایان، دادستان عمومی و انقلاب سقز با تأکید بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق شهروندی، خواستار نظارت جدی بر عملکرد واحدهای قضائی شد و خاطرنشان کرد: حفظ حقوق مردم و صیانت از کرامت شهروندان، اولویت اصلی و همیشگی دستگاه قضائی است.

