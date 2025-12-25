  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

آغاز عملیات بانکت‌بندی و اصلاح اراضی در روستای مروارید کامیاران

سنندج- عملیات بانکت‌بندی و اصلاح شیب اراضی با هدف کاهش فرسایش خاک و ارتقای پوشش گیاهی، در سطح ۳۳ هکتار از اراضی روستای مروارید از توابع شهر کامیاران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بانکت‌بندی و اصلاح اراضی روستای مروارید با نظارت ناظران شهرستان کامیاران در حوزه کرخه در حال اجراست.

این پروژه در سطحی معادل ۳۳ هکتار اجرا می‌شود و از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در آن می‌توان به بانکت‌بندی و اصلاح شیب اراضی به‌منظور افزایش نفوذ آب‌های سطحی و کاهش فرسایش خاک اشاره کرد.

همچنین اجرای عملیات بیولوژیک شامل کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، حفاظت و قرق اراضی به‌منظور جلوگیری از چرای بی‌رویه و تخریب پوشش گیاهی و نیز جلب مشارکت جوامع محلی در نگهداری و مراقبت از عرصه‌های تحت عملیات، از دیگر بخش‌های این طرح به شمار می‌رود.

اجرای این پروژه با هدف افزایش پوشش گیاهی، بهبود وضعیت منابع آب و خاک و ارتقای پایداری اکوسیستم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

