به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بانکتبندی و اصلاح اراضی روستای مروارید با نظارت ناظران شهرستان کامیاران در حوزه کرخه در حال اجراست.
این پروژه در سطحی معادل ۳۳ هکتار اجرا میشود و از جمله اقدامات پیشبینیشده در آن میتوان به بانکتبندی و اصلاح شیب اراضی بهمنظور افزایش نفوذ آبهای سطحی و کاهش فرسایش خاک اشاره کرد.
همچنین اجرای عملیات بیولوژیک شامل کاشت گونههای گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، حفاظت و قرق اراضی بهمنظور جلوگیری از چرای بیرویه و تخریب پوشش گیاهی و نیز جلب مشارکت جوامع محلی در نگهداری و مراقبت از عرصههای تحت عملیات، از دیگر بخشهای این طرح به شمار میرود.
اجرای این پروژه با هدف افزایش پوشش گیاهی، بهبود وضعیت منابع آب و خاک و ارتقای پایداری اکوسیستم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
