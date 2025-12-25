به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسیهای پلیس، شگرد اصلی متهم خرید اولیه محصولات به خصوص هندوانه بهصورت نقدی و باقیمتی بالاتر از نرخ رایج بازار بود، روشی که باعث جلب اعتماد کشاورزان و تحریک دیگران برای فروش محصولاتشان میشد، اما پس از انجام معاملات گستردهتر، پرداخت کامل وجه به بهانههایی چون تنظیم قرارداد، پرداخت در موعد بعد یا مشکلات بانکی به تعویق میافتاد.
در ادامه این روند، متهم پس از خرید محصولات کشاورزی در تناژ بالا، بلافاصله اقدام به بارگیری میکرد و محمولهها را از استان خارج میساخت. در بسیاری از موارد، زمانی که کشاورزان متوجه عدم پرداخت کامل وجه میشدند، وی محل را ترک کرده بود.
تحقیقات پلیس نشان میدهد محمولههای خریداریشده پس از خروج از هرمزگان، در میادین ترهبار استانهای شمالی، تهران، اصفهان و سایر استانها بهصورت عمده به فروش میرسیده است، اقدامی که ردگیری مسیر اموال را با دشواری مواجه میکرد.
در ادامه این روند، وجوه حاصل از فروش محصولات به حسابهای مختلف اشخاص ثالث واریز میشد تا هیچ رد و نشانی از متهم در گردشهای مالی باقی نماند، روشی که شناسایی و تعقیب او را با پیچیدگی بیشتری همراه کرده بود.
پس از احساس خطر، محل فعالیت متهم تغییر میکرد؛ شهرستان به شهرستان و استان به استان. همین شیوه در استانهای کرمان، فارس، قزوین و حتی شمال کشور نیز تکرار شد. هویتها عوض میشدند، چهرهها تغییر میکردند، اما الگوی کلاهبرداری ثابت میماند.
سرهنگ علی لشکری، رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: این متهم طی شش سال گذشته تحت تعقیب پلیس بوده و با وجود شناساییهای متعدد، همواره متواری میشده است.
وی افزود: این فرد دارای بیش از ۱۰۰ فقره سابقه کیفری با رأی قطعی و بیش از ۱۰۰ پرونده شکایت در استانهای مختلف کشور است که سرانجام با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی هرمزگان و با همکاری پلیس آگاهی شهرستان میناب، در شب یلدا دستگیر شد.
وی افزود: متهم بار دیگر با تغییر چهره و همزمان با فصل برداشت برای انجام اقدامات مجرمانه وارد استان شده بود، که در شهرستان میناب شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در پایان از تمامی افرادی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرارگرفتهاند خواست با مراجعه به پلیس آگاهی، اداره جعل و کلاهبرداری، نسبت به ثبت شکایت و پیگیری حقوقی اقدام کنند.
