به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در آگاهی سمنان از دستگیری کلاهبردار با سابقه در سمنان خبر داد و بیان کرد: این فرد ۱۲ فقره کلاهبرداری را اعتراف کرده است.
وی با بیان اینکه این پرونده در پی تعدد شکات نسبت به جعل رسید بانکی در سمنان در دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت، افزود: پلیس آگاهی توانست شگرد این جوان را کشف و وی را شناسایی کند.
رئیس پلیس آگاهی سمنان گفت: این جوان به مغازهها مراجعه و اعلام میکرد که کارت بانکی خود را جا گذاشته و پول خرید را شبا میکند سپس رسیدی جعلی نمایش میداد و مغازه را ترک میکرد.
گیلانی با بیان اینکه شکات با مراجعه به پلیس آگاهی نسبت به ثبت شکایت مبتنی بر کلاهبرداری وی از آنان اقدامکردند، گفت: مأموران آگاهی سمنان این فرد را امروز در سمنان دستگیر کردند.
