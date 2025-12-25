مقتدایی خطاب به عراقچی: استانداری اصفهان را دفتر خود بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی صبح پنجشنبه در دیدار فعالین اقتصادی با وزیر امور خارجه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تقویت استان اصفهان به کل کشور و حتی فراتر از مرزهای ایران و به کشورهای همسایه کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اصفهان زیرساخت‌هایی دارد که ملی است، عنوان کرد: تولید برق، فولاد و حاصل فعالیت چندین هزار واحد صنعتی در اصفهان در سطح ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد و منفعت آن به تمام کشور می‌رسد اما آثار زیان‌بار آن متوجه اصفهان است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون در اصفهان فردی دارای توانمندی در سطح ملی مسئولیت استانداری اصفهان را پذیرفته که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یابد؛ لذا وزارت امور خارجه باید از این ظرفیت به طور مبتکرانه استفاده کند.

وی تصریح کرد: استان‌های مرزی به علت جغرافیای سیاسی خود دارای اختیاراتی هستند اما استان اصفهان نیز با داشتن ظرفیت‌های قابل‌توجه خود کمتر از استان‌های مرزی نیست.

مقتدایی خطاب به وزیر امور خارجه بیان کرد: به عنوان یک درخواست ملی، استانداری اصفهان و کل مدیریت استان را دفتر خود بدانید و دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان را ارتقا دهید؛ در صورت تحقق این امر، بقیه امور را بخش خصوصی و تمام مردم اصفهان انجام خواهند داد.