به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه سوم دیماه در ورزشگاه ملی منامه به مصاف تیم المحرق بحرین رفت و موفق شد با نمایشی مقتدرانه و کاملاً برتر، این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
آبیپوشان پایتخت که برای قطعیکردن صعود خود به مرحله حذفی نیاز مبرمی به کسب امتیاز از این دیدار داشتند، از همان دقایق ابتدایی کنترل جریان بازی را در اختیار گرفتند و با ارائه فوتبالی هجومی و منظم، برتری خود را به حریف دیکته کردند. استقلال با استفاده از فرصتهای بهدستآمده توانست سه بار دروازه المحرق را باز کند و بدون اینکه فشاری جدی را متحمل شود، به یک پیروزی قاطع خارج از خانه دست یابد.
شاگردان ریکاردو ساپینتو با این برد ارزشمند، مجموع امتیازات خود را به ۸ رساندند و پس از تیم الوصل امارات، به عنوان تیم دوم گروه A جواز حضور در مرحله حذفی این رقابتها را کسب کردند.
شاهین خیری کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال در این بازی اظهار داشت: استقلال در این بازی عملکرد خوبی داشت و به نظر من همه چیز عالی بود. تیم خوب بازی کرد و تقریباً همه بازیکنان روز خوبی را پشت سر گذاشتند و با تمام توان برای کسب پیروزی جنگیدند. کاملاً مشخص بود که بازیکنان از جان و دل مایه گذاشتند و جا دارد از همه آنها تشکر کرد. به نظرم استقلال باید در همه بازیها همین شکل و با همین روحیه ظاهر شود.
وی ادامه داد: البته اعتقاد دارم با وجود اینکه در نیمه اول به گل رسیدیم، باید کمی محتاطتر عمل میکردیم، چون با همین نتیجه هم میتوانستیم صعود کنیم. با این حال زمانی که تیم حریف ۱۰ نفره شد، استقلال میتوانست شجاعانهتر بازی کند. اگر دقت کرده باشید، با وجود ۱۰ نفره شدن حریف، استقلال کمی عقب کشید و حتی یکی دو موقعیت جدی هم به حریف داد که نزدیک بود گل بخوریم.
بازیکن سابق استقلال تاکید کرد: خوششانس بودیم که آن موقعیتها تبدیل به گل نشد؛ از جمله صحنهای که بازیکن برزیلی المحرق بعد از یک پاس رو به جلو در موقعیت تکبهتک توپ را بیرون زد یا شوتی که از پشت محوطه جریمه و در حالی که چند بازیکن را دریبل کرده بودند زده شد. به نظرم اینکه به چنین تیمی باج بدهیم، حتی با یک بازیکن کمتر، اصلاً خوب نیست.
خیری با اشاره به نوسان استقلال در جریان بازیها گفت: با همه اینها، در مجموع میتوان گفت عملکرد استقلال خوب بود. اما یک نکتهای که همیشه ذهن من را درگیر میکند، میزان تلورانس استقلال در هر ۹۰ دقیقه است. من نمیگویم تیم باید تمام ۹۰ دقیقه عالی بازی کند؛ طبیعی است که گاهی دفاع کنیم و گاهی حمله، اما مشکل اینجاست که بعضی وقتها بازیکنان ناگهان بازی را رها میکنند، انگار همه چیز تمام شده؛ چه زمانی که جلو هستند و چه وقتی عقب میافتند. نمونهاش بازی لیگ مقابل خیبر بود؛ نیمه اول استقلال فوقالعاده بازی کرد، اما در نیمه دوم کاملاً نشست و طوری بازی کرد که انگار چند گل جلو است.
وی افزود: به نظر من در چنین شرایطی بازیکنان باتجربه باید نقش پررنگتری داشته باشند. مثلاً روزبه چشمی که کاپیتان تیم است و تجربه بالایی دارد، باید با صحبت کردن و انرژی دادن، وسط زمین تیم را جمع کند، بازیکنان را هدایت کند و به آنها روحیه بدهد. البته منظورم این نیست که فقط روزبه؛ بازیکنان بزرگ و باتجربه دیگری هم داریم که میتوانند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
پیشکسوت استقلال با تأکید بر تمرکز صحبتهایش روی دیدار با المحرق گفت: اگر فقط درباره همین بازی صحبت کنیم، باید بگویم مسابقه خیلی خوبی بود، نتیجه هم بسیار خوب و خوشحالکننده بود. از گل زدن نازون خیلی خوشحال شدم؛ از ابتدای فصل که به تیم آمد، مشخص بود بازیکن باکیفیتی است. درباره ابوالفضل هم باید بگویم زمانی که تازه آمده بود، بدنش آماده نبود، اما الان احساس میکنم شرایط بدنیاش بهتر شده و این را فقط به خاطر گلش نمیگویم.
خیری درباره بازیکنان خارجی استقلال تصریح کرد: بازیکنانی که از بیرون میآیند و قبلاً در خاورمیانه بازی نکردهاند، خیلی سخت میتوانند زود هماهنگ شوند. نمیشود انتظار داشت در ۱۰ روز با فرهنگ، فوتبال و شرایط ما کاملاً تطبیق پیدا کنند؛ این موضوع زمان میبرد. به نظرم نازون هم کمکم دارد با استقلال جور میشود. در مقابل، یاسر آسانی از همان روز اول که آمد توانست خیلی سریع خودش و تواناییهایش را نشان دهد. منیر هم همینطور؛ شاید از نظر بدنی در هفتههای اول آماده نبود، اما بعد از دو سه هفته روز به روز بهتر شد. منیر همان بازیکن باهوش همیشگی است، بازیسازی خوبی دارد، خوب میجنگد و درگیر شونده بازی میکند. به نظر من نباید هیچکدام از این بازیکنان را از دست بدهیم.
وی در ادامه درباره اندونگ گفت: اندونگ که از تیم جدا شده، واقعاً مهره بسیار خوبی بود. نمیدانم وضعیت قراردادش برای این فصل چگونه است، اما ای کاش او را هم داشتیم. خیلیها به او ایراد میگرفتند، اما از نظر من بازیکن بسیار قوی و باهوشی بود و در میانه میدان حضور مؤثری داشت. فقط از نظر آگاهی محیطی کمی ضعف داشت که نسبت به فصل قبل و اوایل فصل، به نظرم بهتر هم شده بود.
خیری با اشاره به اهمیت جام حذفی خاطرنشان کرد: در ادامه فصل، استقلال باید مسابقات جام حذفی را با جدیت کامل دنبال کند. جام حذفی خودش یک جام است؛ مثل فصل گذشته که این جام را به دست آوردیم. شاید حذفی باشد، اما در نهایت جام است و جزو افتخارات باشگاه استقلال محسوب میشود و بعدها هم از آن یاد میکنند. بنابراین باید این رقابتها را کاملاً جدی گرفت.
وی گفت: البته با توجه به فشردگی مسابقات، چون هم لیگ را داریم، هم آسیا و هم جام حذفی، باید مدیریت فشار روی بازیکنان انجام شود. امیدوارم ساپینتو از جوانان خوبی که داریم هم استفاده کند؛ مثل اسلامی که دیدیم در بعضی بازیها به میدان آمد یا بازیکنان جوان دیگری مثل جنپو. نباید فشار بیش از حد به بازیکنان فیکس وارد شود تا خدای نکرده دچار مصدومیت نشوند، چون بازیهای حذفی ممکن است به ۱۲۰ دقیقه و حتی ضربات پنالتی کشیده شود و فشار زیادی دارد. بازی با گلگهر هم مسابقه سختی است. امیدوارم استقلال همین روند را ادامه دهد و آن تلورانسی که گفتم را کمتر کند؛ یعنی اگر تیم ناگهان مینشیند، کاملاً وا ندهد و تعادلش را در طول ۹۰ دقیقه حفظ کند.
شاهین خیری در ادامه صحبتهایش درباره نوسان عملکرد استقلال گفت: طبیعی است که یک تیم در طول ۹۰ دقیقه افت و خیز داشته باشد؛ ممکن است سطح بازی از ۹۰ یا ۸۰ درصد پایینتر بیاید، اما این افت نباید ناگهانی و شدید باشد. به نظر من اگر قرار است افتی اتفاق بیفتد، بهتر است از ۸۰ به ۶۰ یا ۶۵ برسد، یعنی نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند؛ چه به خاطر عقبنشینی برای دفاع باشد، چه به خاطر تغییر تاکتیک یا پرس. اما مشکلی که در استقلال میبینم این است که گاهی تیم از ۸۰ ناگهان به ۴۰ یا حتی ۳۰ میرسد و این برای تیم بزرگی مثل استقلال اصلاً خوب نیست.
وی با اشاره به دیدار آینده آبیپوشان مقابل گل گهر تأکید کرد: بازی سختی در پیش داریم، اما با این حال من مطمئنم استقلال این بازی را میبرد. با روحیهای که بازیکنان دارند و فوتبالی که امروز دیدم و همچنین نمایشهایی که در بازیهای قبل داشتند، واقعاً به پیروزی استقلال ایمان دارم. اگر در نیمه دوم آن بازی که قبلاً اشاره کردم، استقلال دوباره دچار افت شدید نشود و آن اتفاق تکرار نشود، میتوانیم گلگهر را هم شکست دهیم؛ البته نمیگویم بازی راحتی است، بازی سختی خواهد بود، اما به نظرم استقلال توان بردن این مسابقه را دارد.
پیشکسوت استقلال در پایان اظهار داشت: امیدوارم استقلال همین روند را ادامه دهد و در ادامه مسیر، چه در لیگ قهرمانان آسیا و چه در جام حذفی، موفق باشد. همچنین امیدوارم هواداران مثل همیشه پشت تیم بمانند و حمایت کنند. من در خدمت هستم و اگر سوالی باشد، با کمال میل پاسخ میدهم.
نظر شما