اکران تصویر «تکرار خواهد شد به خیبر رزم ایرانمرد» در تهران

سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: تصویر «تکرار خواهد شد به خیبر رزم ایرانمرد» در تهران اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: تصویر «تکرار خواهد شد به خیبر رزم ایرانمرد» در سطح شهر ادای احترام به سرداری است که نامش با شجاعت، مقاومت و ایران گره خورده است، اکران می‌شود.

