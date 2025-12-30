اکران تصویر «تکرار خواهد شد به خیبر رزم ایرانمرد» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: تصویر «تکرار خواهد شد به خیبر رزم ایرانمرد» در سطح شهر ادای احترام به سرداری است که نامش با شجاعت، مقاومت و ایران گره خورده است، اکران می‌شود.