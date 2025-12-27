تارتار: نگران زمین بازی هستیم/ با استقلال در جدول رقابت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال تهران در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: بازی با استقلال برای ما بسیار مهم است. هر دو تیم در جدول به یکدیگر نزدیک هستند و کسب سه امتیاز این دو تیم به هر دو تیم کمک می‌کند. ما بازیکنان خوبی را در اختیار داریم اما از شرایط و کیفیت زمین نگران هستیم.

او افزود: امیدوارم که شرایط زمین به گونه‌ای باشد که به هر دو تیم اجازه بازی را دهد.

او ادامه داد: ما هزینه زیادی کردیم برای سفر به مشهد اما به یک باره گفتند که بازی در آنجا برگزار نمی شود و این تصمیمات باعث شد تا ما هزینه های زیادی را متحمل شویم.

سرمربی گل گهر گفت: با توجه به سیستم کمک داور ویدئویی VAR ما نگران داوری نیستیم. گروه داوری این بازی هم با تجربه است و انشاالله مشکلی پیش نخواهد آمد. ما از لحاظ نفرات چیزی کمتر از استقلال نداریم اما از لحاظ بودجه و هزینه به مراتب کمتر از استقلال خرج کرده ایم.

او در رابطه با نقل و انتقالات نیم فصل گفت: ممکن است دو الی سه بازیکن در نیم فصل جا به جا شوند البته من از جزئیات مذاکرات خبر ندارم و اکنون تمرکزم برای بازی با استقلال است و پس از این دیدار با کادرفنی در خصوص تقویت تیم جلسه خواهم گذاشت.

تارتار تصریح کرد: با ثبات نبودن مربیان باعث وضعیت فوتبال ما شده است و تیم ها بیشتر به دنبال این هستند که دیدارها را واگذار نکنند به همین خاطر بیشتر دفاعی بازی می کنند تا گلی را دریافت نکنند. سه، چهار تیم هزینه های زیادی در لیگ برتر کرده اند که باید از آنها انتظار داشت که گلزنی کنند. در دیدار روز گذشته تراکتور و شمس آذر که بودجه دو تیم اصلا قابل مقایسه نیست به نظرم تیم شمس آذر حتی می توانست بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

او تصریح کرد: سبک بازی دفاعانه را کارلوس کی روش وارد ایران کرده است و مربیان جوان هم از او الگوبرداری کرده اند. مدیریت باشگاه از کادرفنی حمایت می کند و هر زمانی که ما نتیجه ام نگرفته ایم اما مدیریت از ما حمایت کرده است و جا دارد از این عزیزان تشکر کنم.

تارتار خاطر نشان کرد: ما در بازی با مس رفسنجان در جام حذفی تصمیم به تعویض گلرمان کردیم تا از فرزین گروسیان برای ضربات پنالتی استفاده کنیم. گروسیان نسبت به گلر خارجی مان بازیکنان ایرانی را بیشتر می شناسد و سناخت خوبی دارد و خداراشکر هم که این تعویض جواب داد.