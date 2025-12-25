به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد در آئین افتتاح و راهاندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) به عنوان بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور با فرمان مسعود پزشکیان رئیسجمهور به صورت ویدئوکنفرانس اظهار کرد: حضور رئیسجمهور در این مراسم سبب دلگرمی هرچه بیشتر همکاران صنعت نفت در پیگیری و اجرای طرحها میشود.
وی با اشاره به اینکه هر زمان که به توان داخلی اتکا کردهایم، توانستهایم به دستاوردهای قابل توجهی برسیم، افزود: قطعاً توسعه میادین نفت و گاز و افزایش تولید نیازمند دو مؤلفه اصلی، تأمین منابع مالی و دیگری هم توانمندی اجرایی و تخصصی مجریان است.
وزیر نفت با بیان اینکه در مورد نخست یعنی تأمین منابع مالی، طی ماههای اخیر راهکارهایی را پیشنهاد دادیم که در دستگاههای ذیربط و محافل کارشناسی مرتبط در حال بررسی است و انتظار داریم با حمایتهای رئیس جمهور مثل همیشه هرچه سریعتر این مورد به نتیجه برسد، افزود: در مورد دوم یعنی توانمندی اجرایی، به جنابعالی (رئیس جمهور) اطمینان میدهم مدیران و متخصصان صنعت نفت با همکاری سازندگان و شرکتهای توانمند داخلی میتوانند بخش عمده و اصلی این نیاز را برآورده کنند.
افزایش بیش از ۵۰ هزار بشکهای تولید آزادگان جنوبی در ۱۴ ماه
پاکنژاد با اشاره به اینکه شرکت پتروپارس در میدان آزادگان جنوبی در طول ۱۴ ماه گذشته بهعنوان پیمانکار عمومی توانسته است تولید را بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، گفت: این شرکت به عنوان پیمانکار EPC توانسته است دو ردیف از تأسیسات سیتپ را به نتیجه برساند که همه این دستاوردها با هدایت و راهبری شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام شده است.
وی با تشریح مشخصات این واحد گفت: واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور بوده که شامل چهار ردیف فرآورشی با مجموع ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز فرآورش نفتخام (هر ردیف ۸۰ هزار بشکه در روز) و حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه است و هماکنون بخشی از این گازها بهدلیل تکمیل نشدن ظرفیت فرآورشی، در فلرها میسوزد.
وزیر نفت ادامه داد: انتظار داریم همکاران ما تا پایان سال ۱۴۰۵ این گازها را جمعآوری و به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (انجیال ۳۲۰۰) برای تکمیل ظرفیت این پالایشگاه و جلوگیری از سوزاندن این حجم از گازهای همراه ارسال کنند.
تکمیل ردیفهای فرآورشی، ضامن تولید پایدار در غرب کارون
پاکنژاد با اشاره به اینکه این پروژه یکی از زیرساختهای کلیدی در منطقه غرب کارون بوده که با تکمیل ردیفهای فرآورشی آن، ظرفیت تولید پایدار در این منطقه تضمین میشود، اظهار کرد: ما میادین دیگری را هم در حوزه غرب کارون داریم که با راهاندازی ظرفیت فرآورشی این مرکز، این ظرفیتها آزاد و امکان افزایش تولید در منطقه غرب کارون فراهم میشود، این واحد فرآورشی دارای بخشهای اصلی شامل فرآورش نفت خام و تقویت فشار است.
وی با اعلام اینکه نخستین ردیف فرآورشی نفتی این واحد اوایل امسال راهاندازی شد، افزود: امروز با راهاندازی دومین ردیف این واحد، مجموع ظرفیت فرآورش نفت خام به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز میرسد و راهاندازی ۲ ردیف باقی مانده دیگر نیز در ماههای آتی پیشبینی شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون در میدان مشترک آزادگان جنوبی از مجموع ۱۹۰ حلقه چاه حفاریشده، ۱۶۰ حلقه با متوسط تولید ۱۸۰ هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار دارد و طبق برنامهریزی انجامشده تا پایان امسال، مقدار تولید به ۱۹۰ هزار بشکه در روز میرسد، تصریح کرد: اگر فرآیند افزایش تولید در ۱۴ ماه گذشته تاکنون و در ادامه تا پایان سال را دنبال کنیم، عملاً شاهد افزایش تولید بالغ بر ۶۲ هزار بشکه در روز خواهیم بود.
آزادسازی ظرفیت واحدهای فرآورشی و افزایش انعطاف عملیاتی
پاکنژاد با اشاره به اینکه سیالات تولیدی این میدان از طریق دو واحد تفکیک نفت و گاز (Gas and Oil Separation Plant-GOSP) با ظرفیت ۱۶۰ هزار بشکه در روز، در بخشهای شمالی و جنوبی میدان دریافت میشود، گفت: پس از انجام عملیات جداسازی اولیه، نفت و گاز بهصورت مجزا و از طریق خطوط لوله جریانی به واحد فرآورش مرکزی سیتپ منتقل میشوند.
وی تأکید کرد: از اثرات مثبت راهاندازی این واحد، آزادسازی ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز واحدهای فرآورشی دیگر بوده است که این امکان را فراهم میکند تا از طریق حفاری چاههای جدید یا تعمیرات و اقدامهای فنی روی چاهها، تولید سایر میادین منطقه افزایش پیدا کند.
وزیر نفت با اشاره به برنامههای بخش گاز گفت: همسو با تأکیدهای جنابعالی، برنامهریزی لازم برای تکمیل و بهرهبرداری از تأسیسات مرتبط با بخش گازی با هدف جمعآوری حدود ۵.۶ میلیون مترمکعب در روز گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (انجیال ۳۲۰۰) انجام شده که انتظار داریم تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد، اما با دیدگاهی که از جنابعالی سراغ دارم توقع شما این است که در زمانبندی جلوتر این امکان فراهم شود.
اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در دوره ساخت و بهرهبرداری
پاکنژاد درباره اشتغالزایی این طرح اظهار کرد: در دوره ساخت و اجرای طرح بهطور میانگین برای ۱۵۰۰ نفر نیروی مستقیم و بالغ بر ۲۵۰۰ نفر نیروی غیرمستقیم از طریق پیمانکاران و سازندگان داخلی ایجاد اشتغال شده و با بهرهبرداری از این واحد، اشتغال پایدار برای ۷۰۰ نفر از بومیان منطقه و استان خوزستان حاصل میشود که یکی از خواستههای دیرینه عزیزان ما در این منطقه بوده تا بتوانند اشتغال داشته باشند و معیشت خود را تأمین کنند.
وی گفت: لازم میدانم با تشکر از حمایتهای بیدریغ جنابعالی در فرآیند اجرای پروژههای صنعت نفت، از تلاشهای همکارانم در شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت پتروپارس هم تشکر و قدردانی کنم که با وجود مشکلات و برخی محدودیتهای موجود توانستند با تکیه بر توان، دانش و تجربه شرکتهای داخلی و متخصصان توانمند ایرانی، این بخش از پروژه را در میدان مشترک آزادگان جنوبی به سرانجام برسانند. بیتردید، تحقق این پروژه گامی مؤثر در تولید پایدار نفت کشور و در راستای ارتقای بهرهمندی هرچه بیشتر از منابع مشترک نفتی است.
