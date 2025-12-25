به گزارش خبرنگار مهر، گیتی کریمخانلویی ظهر پنجشنبه در مراسم سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» مهمترین عوامل بازدارنده در فرزندآوری را مشکلات اقتصادی، بازار کار و مسکن عنوان کرد و گفت: بدون اصلاح این شرایط، اجرای سیاستهای جمعیتی بهطور کامل امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به روند برگزاری این رویداد افزود: این برنامه بر اساس ابلاغ ستاد ملی جمعیت از مهرماه آغاز شد و با مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی و نخبگان برگزار شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان ادامه داد: بیش از ۲۰۰ سازمان و دستگاه اجرایی در استان در این رویداد ثبتنام کردند و آثار آنها بر اساس شاخصهای محوری شامل حمایت از خانوادههای جوان و مولد، خلاقیت در تولید محتوا و اثربخشی فعالیتها داوری شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان افزود: هدف از برگزاری این رویداد، فرهنگسازی در راستای افزایش جمعیت، معرفی الگوهای برتر، ارج نهادن به فعالیتهای اثرگذار و پایش عملکرد دستگاههای مرتبط با موضوع جمعیت است. نتایج این ارزیابیها میتواند به سیاستگذاریهای مؤثر در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها کمک کند.
کریمخانلویی با اشاره به روند کاهش ازدواج و فرزندآوری در کشور گفت: این مسئله تنها یک موضوع آماری نیست، بلکه چالشی انسانی و فرهنگی است که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: کاهش جمعیت و افت نرخ باروری از مهمترین مسائل راهبردی استان و کشور است. اگرچه جمعیت کشور در حال افزایش است، اما نرخ باروری به تدریج کاهش یافته و این روند به زیر سطح جایگزینی رسیده است.
کریمخانلویی به آمارهای دهههای گذشته اشاره کرد و گفت: در دهه ۶۰ هر مادر بهطور متوسط حدود هفت فرزند داشت، اما این رقم در سالهای اخیر به یک و نیم فرزند کاهش یافته است. همچنین تجرد قطعی زنان ۵۰ ساله از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشاندهنده تغییرات جدی در الگوهای ازدواج و خانواده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: کاهش ازدواج و فرزندآوری تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشاهده میشود. تحقیقات نشان میدهد تعداد کشورهایی که جمعیت آنها زیر سطح جایگزینی قرار دارد، از ۹۰ کشور فعلی به ۱۳۰ کشور افزایش خواهد یافت.
