خانقایی: رانندگان کشور رکورد حمل کالا را در جنگ ۱۲ روزه شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی عصر پنجشنبه در جمع راهداران و رانندگان حملونقل جادهای شهرستان قروه، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی فعالان این حوزه، نقش آنان را در تأمین امنیت حملونقل و پایداری اقتصادی کشور بیبدیل دانست.
وی با اشاره به هفته حملونقل، رانندگان و راهداران را نماد ولایتمداری و مسئولیتپذیری توصیف کرد و اظهار کرد: در مقاطع حساس، از جمله جنگ ۱۲ روزه، رانندگان کشور با ثبت رکوردی کمنظیر، دو برابر شرایط عادی نسبت به حمل کالاهای اساسی از بنادر اقدام کردند و مانع از بروز اختلال در تأمین نیازهای مردم شدند.
خانقایی با قدردانی از رانندگان، شرکتهای حملونقل، تشکلهای صنفی و فعالان بخش کالا، مسافر و حملونقل بینالمللی افزود: این مجموعهها بازوان توانمند سازمان راهداری هستند و نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا میکنند.
معاون راههای روستایی سازمان راهداری با گرامیداشت روز راهدار، گفت: راهداران در شرایط سخت جوی، سرما، یخبندان و کولاک، بیوقفه برای ایمنی راهها تلاش میکنند تلاشهایی که شاید کمتر دیده شود اما نتیجه آن، تردد ایمن و آرامش کاربران جادهای است.
راهداری در حوزه امداد و نجات نیز نقش آفرین است
وی با اشاره به مأموریتهای سازمان راهداری تصریح کرد: این سازمان علاوه بر خدمترسانی مستمر، در حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران نیز حضوری فعال و مؤثر دارد و بهعنوان یک سازمان بحرانپایه، در تمامی شرایط طبیعی و غیرطبیعی در کنار مردم است.
خانقایی با بیان اینکه استان کردستان در برنامهریزیهای کلان سازمان راهداری جایگاه ویژهای دارد، افزود: اعتبارات خاصی برای توسعه زیرساختهای حملونقل، راههای فرعی و روستایی و همچنین پایانههای مرزی استان، از جمله مرز باشماق، پیشبینی شده است.
وی هدف اصلی این برنامهها را رساندن شاخص راههای روستایی استان کردستان به میانگین کشوری عنوان کرد و گفت: راه، یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه است و بدون آن، تحقق سایر شاخصهای توسعهای ممکن نخواهد بود.
معاون راههای روستایی سازمان راهداری در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان و مسئولان استان، شاهد بهرهمندی هرچه بیشتر استان کردستان از ظرفیتها و فرصتهای توسعهای در حوزه حملونقل و راهسازی باشیم.
