به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی عصر پنجشنبه در جمع راهداران و رانندگان حوزه راهداری و حملونقل جادهای شهرستان قروه، ضمن تبریک هفته حملونقل و راهداری، از تلاش شبانهروزی آنان در شرایط سخت جوی و کاری قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش مهم شهرستان قروه بهعنوان دروازه ورودی استان کردستان، اظهار کرد: راهداران و رانندگان این شهرستان در گرما و سرما و در تمامی شرایط سخت، صادقانه در حال خدمترسانی به مردم هستند که این موضوع مایه افتخار مجموعه مدیریت شهرستان است.
فرماندار قروه با بیان اینکه مشکلات و محدودیتهایی بهویژه در حوزه معیشتی وجود دارد، افزود: شاید آنگونه که شایسته این عزیزان است، نتوانستهایم پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنان و خانوادههایشان باشیم، اما با وجود این کاستیها، تلاش صادقانه، انصاف و وجدان کاری راهداران و رانندگان قابل تقدیر و ستایش است.
جوانمردی با قدردانی از مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان و مسئولان شهرستانی، تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان قدردان زحمات راهداران و رانندگان است و خود را خادم این قشر پرتلاش میداند.
وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای فعالان حوزه راهداری و حملونقل جادهای، گفت: تنها سخن ما در این جایگاه، قدردانی و عرض خداقوت به شما عزیزان است و امیدواریم همواره در کنار خانوادههای خود، سربلند و موفق باشید.
