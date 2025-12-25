به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه بهسازی محور روستایی بهارلو-گل‌تپه اظهار کرد: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه راه‌های روستایی جبران شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه این سازمان به استان کردستان، بر ضرورت توجه مضاعف به توسعه زیرساخت‌های این منطقه تأکید کرد.

خانقایی با بیان اینکه استان کردستان در اولویت برنامه‌های سازمان راهداری قرار دارد، گفت: حدود ۹۰ کیلومتر راه روستایی و بیش از ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای فرعی و روستایی در سال جاری به اجرا درآمد.

وی اذعان کرد: این اقدامات در نتیجه همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و تلاش مجموعه حمل و نقل و راهداری به ثمر نشسته است.

معاون راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرمانداری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی مؤثر است و گرچه با محدودیت اعتباری روبرو هستیم اما از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تأمین منابع و توسعه زیر ساخت‌ها بهره خواهیم برد.‌

خانقایی درباره جزئیات پروژه بهسازی محور روستایی بهارلو-گل‌تپه افزود: در این طرح بیش از ۸۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی انجام شده و تلاش براین است خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.

در سفر خانقایی به شهرستان قروه عملیات اجرایی بهسازی محورهای ارتباطی قروه نیز کلنگ زنی شد، اعتبار مورد نیاز این پروژه ۷۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی قراغل – نیازبلاغ با هدف تکمیل شبکه راه‌های روستایی، بهبود دسترسی ساکنان منطقه و ارتقای ایمنی تردد، در دستور کار قرار گرفته و قرار است از محل منابع حاصل از قانون معادن تأمین اعتبار شود.

بر اساس اعلام مسئولان، طول این مسیر ۱۰.۴ کیلومتر است که پیش از این ۲.۵ کیلومتر از آن توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان کردستان آسفالت شده و اکنون بخش باقی مانده وارد مرحله اجرایی می‌شود.

در این مراسم شیخی زاده نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی، محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، خلیقی مدیرکل صمت استان و جوانمردی فرماندار شهرستان قروه نیز حضور داشتند.