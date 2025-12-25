  1. استانها
یونسی: ۳ مرکز جدید پردازش پسماند در مازندران راه‌اندازی می‌شود

بهشهر -استاندار مازندران از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۳ مرکز جدید پردازش پسماند در استان تا قبل از تعطیلات نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنج شنبه در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر با بیان اینکه امروز روزی خوش و نویدبخش برای مردم شرق استان است، اظهار کرد: آرزوی دیرینه مردم منطقه برای حل معضل پسماند محقق شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این واحد، مشکل روزانه حدود ۲۵۰ تن پسماند در شرق مازندران به‌طور پایدار حل می‌شود که پیرو قولی بود که من و معاون عمرانی استانداری به مردم شریف داده بودیم.

بونسی با تقدیر از مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه، گفت: این طرح به‌طور کامل با توان مهندسان و نخبگان داخلی طراحی و اجرا شده و می‌تواند به عنوان الگویی برای استان‌های شمالی و حتی کل کشور مطرح شود.

استاندار مازندران از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۳ مرکز دیگر پردازش پسماند در استان تا قبل از تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: پروژه مرکز پردازش پسماند قائم‌شهر برای خدمات‌رسانی به شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ و نیز پروژه مشابه در تنکابن برای غرب استان و پروژه پسماند برای نور و اطراف با محوریت محمودآباد، با اولویت بالا در دستور کار است.

یونسی‌رستمی گفت: امیدوارم که با ادامه همکاری بخش خصوصی، این پروژه نیز تا عید نوروز به بهره‌برداری خواهند برسد.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها گام مهمی در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در استان مازندران تلقی می‌شود.

