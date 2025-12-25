به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنج شنبه در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر با بیان اینکه امروز روزی خوش و نویدبخش برای مردم شرق استان است، اظهار کرد: آرزوی دیرینه مردم منطقه برای حل معضل پسماند محقق شد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این واحد، مشکل روزانه حدود ۲۵۰ تن پسماند در شرق مازندران بهطور پایدار حل میشود که پیرو قولی بود که من و معاون عمرانی استانداری به مردم شریف داده بودیم.
بونسی با تقدیر از مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه، گفت: این طرح بهطور کامل با توان مهندسان و نخبگان داخلی طراحی و اجرا شده و میتواند به عنوان الگویی برای استانهای شمالی و حتی کل کشور مطرح شود.
استاندار مازندران از برنامهریزی برای راهاندازی ۳ مرکز دیگر پردازش پسماند در استان تا قبل از تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: پروژه مرکز پردازش پسماند قائمشهر برای خدماترسانی به شهرستانهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ و نیز پروژه مشابه در تنکابن برای غرب استان و پروژه پسماند برای نور و اطراف با محوریت محمودآباد، با اولویت بالا در دستور کار است.
یونسیرستمی گفت: امیدوارم که با ادامه همکاری بخش خصوصی، این پروژه نیز تا عید نوروز به بهرهبرداری خواهند برسد.
وی افزود: اجرای این پروژهها گام مهمی در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در استان مازندران تلقی میشود.
