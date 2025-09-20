کاهش ساعت کاری بانوان در مازندران؛ ۷۹ مدیر زن منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی جمعه شب در نشست با معاون رئیسجمهور در امور بانوان از تصمیم خود برای کاهش یکساعته ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص از ابتدای مهرماه خبر داد. این تغییر با هدف ایجاد تعادل بهتر بین مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی زنان استان صورت میگیرد.
استاندار مازندران، در این نشست بر نقش مهم زنان در همه عرصههای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی تأکید کرد. او گفت که یکی از اهداف مهم دولت، فراهم کردن شرایط برابر برای زنان است تا بتوانند در تمامی حوزهها به شکوفایی برسند و نقش بیشتری ایفا کنند.
استاندار مازندران همچنین اعلام کرد که در انتخاب مسئولان و مدیران، تنها شایستگی مدنظر قرار گرفته است و جنسیت هیچگاه معیار نبوده است. در همین راستا، ۷۹ نفر از بانوان نخبه در سطوح مختلف مدیریتی استان منصوب شدهاند که گواهی بر شایستهسالاری در این استان است.
یونسی رستمی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی استان از جمله پسماند و فاضلاب، به تلاشهای صورتگرفته برای حل این مشکلات اشاره کرد و گفت: با همکاری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی، طرحهای جدی برای مدیریت پسماند در استان در حال اجرا است و پیشبینی میشود که بیش از ۷۰ درصد از این پروژهها تا پایان امسال به بهرهبرداری برسند.
در ادامه، استاندار مازندران تصریح کرد: در صورت عدم رضایت مردم از عملکرد مسئولان، باید مسئولیت خود را ترک کرد. او افزود که تا زمانی که مردم به مسئولان اعتماد دارند، آنها با تمام توان خود برای پیشرفت و توسعه استان تلاش خواهند کرد.
یونسی رستمی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور بانوان در عرصههای مدیریتی، گفت: حضور فعال زنان در مدیریت و تصمیمگیریهای اجرایی نه تنها برای استان، بلکه برای پیشرفت کشور ضروری است و باید از ظرفیتهای آنها برای تحقق اهداف توسعهای استفاده کرد.
