حل ابر بحران پسماند اولویت اول مدیریت مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل پسماند با اشاره به برنامه‌های استان برای رفع مشکلات زیست‌محیطی اظهار کرد: مدیریت ابر بحران پسماند در صدر اولویت‌های دولت و مدیریت ارشد استان قرار دارد و تمامی ظرفیت‌ها برای ساماندهی این بخش به کار گرفته شده است.

وی افزود: پروژه‌های مدرن حوزه پسماند با حمایت مجمع نمایندگان استان و تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و نهادهای نظارتی در حال اجرا است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح‌ها تا سال آینده تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مؤثری در کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی استان خواهد داشت، تصریح کرد: مدیریت پسماند نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و استمرار حمایت‌های ملی است.

یونسی رستمی در ادامه به دیگر مسائل توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: بخشی از چالش‌های مازندران تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی قابل حل نیست و برای رفع آن‌ها باید بسترهای قانونی و مقررات متناسب با شرایط استان‌های شمالی تدوین شود.

وی افزود: در همین راستا، طرح توسعه استان‌های شمالی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در حال تدوین و نهایی شدن است تا زمینه رفع موانع توسعه و تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی فراهم شود.

استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از ابرچالش‌های استان در حوزه‌های مختلف برطرف شده و مسیر توسعه پایدار مازندران با همکاری همه دستگاه‌های مسئول هموار شود.