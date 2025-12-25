به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنجشنبه ۴ دی در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز آغاز شد و دو تیم در نیمه نخست به مصاف هم رفتند که این نیمه با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

این مسابقه که با قضاوت میثم صفاری برگزار می‌شود، از همان دقایق ابتدایی با ریتمی نسبتاً مناسب دنبال شد و هر دو تیم تلاش کردند با استفاده از حملات سرعتی به دروازه یکدیگر نزدیک شوند. در این بین، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل نمایش هجومی‌تری نسبت به ذوب‌آهنِ قاسم حدادی‌فر داشت و موقعیت‌های بیشتری را روی دروازه میهمان خلق کرد.

در دقیقه ۴۰ این دیدار، حجت احمدی در محوطه جریمه ذوب‌آهن پس از برخورد با مدافع حریف سرنگون شد که داور مسابقه در ابتدا دستور به ادامه بازی داد. این صحنه با استفاده از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت میثم صفاری پس از بررسی تصاویر، تشخیص داد که خطایی رخ نداده و بازی ادامه پیدا کرد.

در حالی که بازی به دقایق پایانی نیمه نخست نزدیک می‌شد، استقلال خوزستان مزد برتری خود را گرفت. در دقیقه ۴+۴۵، روی یک پاس دقیق از حمید بوحمدان، حجت احمدی در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان ذوب‌آهن قرار گرفت و با ضربه‌ای حساب‌شده موفق شد گل نخست این دیدار را به سود استقلال خوزستان به ثمر برساند.

در سوی مقابل، ذوب‌آهن نیز در برخی دقایق با ضدحملات سعی در تهدید دروازه میزبان داشت، اما دفاع منسجم استقلال خوزستان اجازه ایجاد موقعیت جدی را به شاگردان قاسم حدادی‌فر نداد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.