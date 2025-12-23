حضور یک استقلالی و سپاهانی در بین محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* کریم جمالی، مدیر رسانه دستور انضباطی،

* رستم آشورماتوف ۴ اخطاره استقلال

* علی خوش ذات مربی کارت قرمز استقلال خوزستان

* میثم تیموری ،۴ اخطاره پیکان تهران

* سید حامد طباطبایی مربی ۲ اخطاره، مجید حسین خسروی ۴ اخطاره چادرملو اردکان

* محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

* امید نورافکن ۴ اخطاره سپاهان اصفهان

* ساسان جعفری کیا ۴ اخطاره فجرشهیدسپاسی

* یحیی گل محمدی سرمربی کارت قرمز فولاد خوزستان

* میلاد شیخ فخرالدینی ۴ اخطاره مس رفسنجان

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفاً به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.