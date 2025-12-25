استقلال خوزستان سه امتیاز را در خانه حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنجشنبه ۴ دی در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز آغاز شد و دو تیم در نیمه نخست به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر خلیفه اصل در استقلال خوزستان به پایان رسید.

این مسابقه که با قضاوت میثم صفاری برگزار می‌شود، از همان دقایق ابتدایی با ریتمی نسبتاً مناسب دنبال شد و هر دو تیم تلاش کردند با استفاده از حملات سرعتی به دروازه یکدیگر نزدیک شوند. در این بین، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل نمایش هجومی‌تری نسبت به ذوب‌آهنِ قاسم حدادی‌فر داشت و موقعیت‌های بیشتری را روی دروازه میهمان خلق کرد.

در دقیقه ۴۰ این دیدار، حجت احمدی در محوطه جریمه ذوب‌آهن پس از برخورد با مدافع حریف سرنگون شد که داور مسابقه در ابتدا دستور به ادامه بازی داد. این صحنه با استفاده از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت میثم صفاری پس از بررسی تصاویر، تشخیص داد که خطایی رخ نداده و بازی ادامه پیدا کرد.

در حالی که بازی به دقایق پایانی نیمه نخست نزدیک می‌شد، استقلال خوزستان مزد برتری خود را گرفت. در دقیقه ۴+۴۵، روی یک پاس دقیق از حمید بوحمدان، حجت احمدی در موقعیتی تک‌به‌تک با دروازه‌بان ذوب‌آهن قرار گرفت و با ضربه‌ای حساب‌شده موفق شد گل نخست این دیدار را به سود استقلال خوزستان به ثمر برساند.

در سوی مقابل، ذوب‌آهن نیز در برخی دقایق با ضدحملات سعی در تهدید دروازه میزبان داشت، اما دفاع منسجم استقلال خوزستان اجازه ایجاد موقعیت جدی را به شاگردان قاسم حدادی‌فر نداد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

در نیمه دوم این دیدار، استقلال خوزستان بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود موفق شد برتری خود را افزایش دهد. در دقیقه ۴۸، امیرحسین جلالی‌وند با استفاده از یک موقعیت مناسب در محوطه جریمه ذوب‌آهن، موفق شد گل دوم استقلال خوزستان را به ثمر برساند تا شاگردان امیر خلیفه‌اصل با خیال آسوده‌تری به ادامه بازی بپردازند.

پس از این گل، ذوب‌آهن اصفهان با هدایت قاسم حدادی‌فر تلاش کرد با افزایش فشار روی دروازه میزبان، اختلاف را کاهش دهد و در این راه چند موقعیت نصفه‌ونیمه نیز روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کرد، اما این موقعیت‌ها راه به جایی نبرد. در مقابل، استقلال خوزستان نیز با استفاده از ضدحملات و حفظ مالکیت توپ، چند بار دیگر دروازه ذوب‌آهن را تهدید کرد.

در ادامه مسابقه، بازی متعادل‌تر دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد مناسب خطوط دفاعی باعث شد نتیجه تغییری نکند. استقلال خوزستان با حفظ تمرکز در دقایق پایانی، اجازه نداد ذوب‌آهن به گل برسد و برتری خود را تا پایان مسابقه حفظ کرد.

در نهایت این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید تا این تیم با کسب سه امتیاز خانگی، امتیازات خود را به ۱۶ برساند و در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار بگیرد. ذوب‌آهن اصفهان نیز با وجود تلاش در نیمه دوم، با ۱۴ امتیاز به کار خود در این هفته پایان داد.