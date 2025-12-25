  1. استانها
  2. لرستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

جابه‌جایی پادگان سپاه لرستان و استقرار در سایت جدید تا پایان سال

جابه‌جایی پادگان سپاه لرستان و استقرار در سایت جدید تا پایان سال

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) و استقرار در سایت جدید تا قبل از پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در جریان بازدید استاندار لرستان از سایت جدید سپاه استان، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) و احداث سایت جدید سپاه در زمان استانداری «شاهرخی» صورت‌گرفته است.

وی با بیان اینکه طی دوره دوساله حضور در لرستان شاهد فعالیت سه استاندار در استان بودم و بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) در زمان مدیریت «شاهرخی» انجام‌گرفته است، ادامه داد: باتوجه‌به اینکه استاندار بومی و دغدغه‌مند است، روند جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) از سرعت بیشتری برخوردار شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: ما در مجموعه سپاه استان نیز تمام تلاش خود را برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) و استقرار در سایت جدید، قبل از پایان سال انجام می‌دهیم.

سردار باقری، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت‌های ویژه استاندار لرستان شاهد اتفاقات مثبتی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه استان باشیم.

کد خبر 6701970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها