به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در جریان بازدید استاندار لرستان از سایت جدید سپاه استان، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) و احداث سایت جدید سپاه در زمان استانداری «شاهرخی» صورت‌گرفته است.

وی با بیان اینکه طی دوره دوساله حضور در لرستان شاهد فعالیت سه استاندار در استان بودم و بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) در زمان مدیریت «شاهرخی» انجام‌گرفته است، ادامه داد: باتوجه‌به اینکه استاندار بومی و دغدغه‌مند است، روند جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) از سرعت بیشتری برخوردار شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: ما در مجموعه سپاه استان نیز تمام تلاش خود را برای جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع) و استقرار در سایت جدید، قبل از پایان سال انجام می‌دهیم.

سردار باقری، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت‌های ویژه استاندار لرستان شاهد اتفاقات مثبتی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه استان باشیم.