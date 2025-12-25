به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری در جریان بازدید استاندار لرستان از سایت جدید سپاه استان، اظهار داشت: بخش عمدهای از پیگیریها برای جابهجایی پادگان امام حسین (ع) و احداث سایت جدید سپاه در زمان استانداری «شاهرخی» صورتگرفته است.
وی با بیان اینکه طی دوره دوساله حضور در لرستان شاهد فعالیت سه استاندار در استان بودم و بخش عمدهای از پیگیریها برای جابهجایی پادگان امام حسین (ع) در زمان مدیریت «شاهرخی» انجامگرفته است، ادامه داد: باتوجهبه اینکه استاندار بومی و دغدغهمند است، روند جابهجایی پادگان امام حسین (ع) از سرعت بیشتری برخوردار شد.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: ما در مجموعه سپاه استان نیز تمام تلاش خود را برای جابهجایی پادگان امام حسین (ع) و استقرار در سایت جدید، قبل از پایان سال انجام میدهیم.
سردار باقری، تصریح کرد: امیدواریم با حمایتهای ویژه استاندار لرستان شاهد اتفاقات مثبتی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه استان باشیم.
