دعوت وزیر بهداشت دولت روحانی از پزشکیان برای مناظره

وزیر بهداشت دولت یازدهم و دوازدهم، از مسعود پزشکیان برای مناظره بر سر طرح تحول سلامت، دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم و دوازدهم که طرح تحول سلامت در ۶ سال دوره وزارت وی طراحی و اجرا شد، در دفاع از اجرای این طرح، با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، مناظره کند.

این موضوع و دعوت به مناظره، به دنبال اظهارات رئیس جمهوری در بیرجند مطرح شده است.

هاشمی در واکنش به انتقاد پزشکیان از اجرای طرح تحول سلامت، گفت: با توجه به اینکه خودم را مدیون همکارانی می‌دانم که ۶ سال برای اجرای طرح تحول سلامت تلاش کردند، فکر کردم کم انصافی است که اظهارنظری نداشته باشم.

وی افزود: در کلیپ‌هایی که همکاران برای من ارسال کردند مشاهده کردم که آقای پزشکیان در بیرجند می‌گوید که از اول مخالف طرح تحول سلامت بوده است. بله درست می‌فرمایند؛ هر کاری هم که از دستشان بر می‌آمد در راستای این مخالفت انجام دادند اما همان زمان بیش از ۲۵۰ نفر از همکاران ایشان در مجلس از اجرای طرح تحول سلامت تقدیر کردند.

وزیر بهداشت دولت روحانی گفت: آقای پزشکیان در ادامه فرموده اند که این طرح کارشناسی و علمی نبوده است.

هاشمی تصریح کرد: من از ایشان دعوت می‌کنم که در یک مناظره، طرح تحول سلامت را با دیدگاه علمی و کارشناسی بررسی کنیم و مردم هم قضاوت کنند.

