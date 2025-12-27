  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۱۲

ترامپ: پایان دادن به جنگ اوکراین سخت اما ممکن است

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: پایان دادن به جنگ اوکراین سخت اما ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک‌پست درباره شانس موفقیت مذاکرات صلح اوکراین گفت: فکر می‌کنم شانس خوبی برای موفقیت مذاکرات وجود دارد. من هشت جنگ را حل‌وفصل کرده‌ام و این سخت‌ترینِ آن‌هاست. فکر می‌کنم این جنگ را هم می‌توانیم پایان دهیم.

به نوشته نیویورک‌پست، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره دستیابی به توافق صلح در جریان دیدار آتی خود با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین، در روز یکشنبه خوش‌بین است.

ترامپ بر این باور است که روسیه و اوکراین، به پایان دادن به این مناقشه علاقه‌مند هستند و گفت: فکر می‌کنم اوکراینی‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند و فکر می‌کنم روسیه هم می‌خواهد. اما هر بار که یکی می‌خواهد، طرف دیگر نمی‌خواهد.

زلنسکی، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۴ دسامبر) از طرح ۲۰ ماده‌ای خود برای صلح با روسیه رونمایی کرد. وی در این طرح، کماکان بر عقب‌نشینی نکردن از دونباس و حق داشتن ارتشی ۸۰۰ هزار نفری تاکید کرد.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرح زلنسکی به‌طور اساسی با طرح ۲۷ بندی که روسیه از اوایل دسامبر و طی هفته‌های اخیر در تماس‌های خود با طرف آمریکایی درباره آن گفت‌وگو کرده، تفاوت دارد.

