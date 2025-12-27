به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با نشریه پولیتیکو گفت که قرار است بهزودی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود، گفتوگو کند و امیدوار است این تماس، خوب پیش برود.
وی با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، افزود: فکر میکنم گفتوگو با پوتین و زلنسکی خوب پیش برود.
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که طرح صلح رئیسجمهور اوکراین، بدون تأیید او «هیچ ارزشی» نخواهد داشت.
پیشتر زلنسکی گفته بود که در دیدار خود با ترامپ در فلوریدا قصد دارد درباره مسائل سرزمینی، از جمله احتمال عقبنشینی نیروهای اوکراینی از دونباس و نیز نحوه استفاده از نیروگاه هستهای زاپروژیا، گفتوگو کند.
زلنسکی، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۴ دسامبر) از طرح ۲۰ مادهای خود برای صلح با روسیه رونمایی کرد. وی در این طرح، کماکان بر عدم عقبنشینی از دونباس و حق داشتن ارتشی ۸۰۰ هزار نفری تاکید کرد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرح زلنسکی بهطور اساسی با طرح ۲۷ بندی که روسیه از اوایل دسامبر و طی هفتههای اخیر در تماسهای خود با طرف آمریکایی درباره آن گفتوگو کرده، تفاوت دارد.
