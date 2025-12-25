  1. بین الملل
حملات پهپادی اوکراین به مناطق راهبردی روسیه

حملات پهپادی اوکراین به مناطق راهبردی روسیه

ستاد کل ارتش اوکراین مدعی شد که یک کارخانه فرآوری گاز، مخازن نفت در بندر تیمورک و فرودگاه مایکوپ را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد کل ارتش اوکراین با صدور بیانیه‌ای از انجام حملات دقیق در چندین نقطه از عمق خاک روسیه خبر داد.

در بیانیه ستاد کل ارتش اوکراین آمده است که این نیروها بندر تیمورک، فرودگاه مایکوپ و مخازن نفت روسیه را هدف قرار داده است.

خبرگزاری اوکراین همچنین مدعی شد که ارتش این کشور یک کارخانه فرآوری گاز در منطقه اورنبورگ روسیه را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اوکراین، پهپادها به مخازن نفت در بندر تیمورک در منطقه کراسنودار روسیه اصابت کردند.

با این وجود، مشاور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که آمریکا صمیمانه خواستار پایان دادن به خصومت‌ها است و فعالانه برای ایفای نقش میانجی تلاش می‌کند.

وی افزود که اوکراین همکاری بسیار سازنده‌ای را برای تعیین یک فرمول عملی برای پایان دادن به جنگ نشان می‌دهد.

مشاور رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه توافقات را نادیده می‌گیرد و به دنبال تضعیف رهبری جهانی آمریکا است!

