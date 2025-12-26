انتصاب رئیس جدید مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که به منظور معرفی رئیس جدید مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان هرمزگان برگزار شد، نجیب پیشرو به عنوان رئیس جدید این مرکز منصوب شد.
این مراسم با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان و جمعی از مسئولان برگزار گردید.
نجیب پیشرو که از مدیران باتجربه و باسابقه در حوزه عمرانی است، پیش از این مسئولیتهای مدیریتی و کارشناسی در ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای و همچنین سوابق اجرایی در بخشهای مختلف ادارهکل راه و شهرسازی داشته است.
با توجه به تجربیات وی در عرصههای مختلف عمرانی، انتظار میرود این انتصاب گامی مؤثر در توسعه و ارتقا فعالیتهای مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان هرمزگان باشد.
نظر شما