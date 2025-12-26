کشف کارگاه غیرمجاز تولید فلزیاب و اشیای تاریخی در بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشی مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک در یکی از ساختمان‌های شهرستان بانه، مأموران پلیس امنیت عمومی (اماکن) با هماهنگی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان وارد عمل شدند.

بر اساس اعلام روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که محل مورد نظر به‌عنوان کارگاه تولید پهپاد فعالیت دارد، اما در جریان بازرسی مشخص شد سه نفر این ساختمان را به کارگاه غیرمجاز تولید دستگاه فلزیاب تبدیل کرده‌اند.

در این عملیات، ۶۵ دستگاه فلزیاب به همراه ۲۲ دسته لوپ، ۴۰ لوپ کوچک و بزرگ، ۶۰ آنتن، ۴۰ کیف مخصوص لوپ و مقادیر قابل توجهی قطعات و تجهیزات الکترونیکی شامل برد، مقاومت، خازن و سایر ملزومات تولید فلزیاب کشف و ضبط شد.

همچنین ۱۹ قلم شیء تاریخی و فرهنگی شامل دو قبضه تفنگ سرپر به همراه کیسه باروت، سه ملاقه، سه خنجر، یک سرنیزه، یک کاسه مسی، چهار آفتابه مسی، یک کوزه گِلی درب‌دار، یک لگن پایه‌دار، یک ظرف بزرگ مفرغی، یک سینه‌ریز دارای سکه‌های آویز و یک سنجاق سینه طلایی‌رنگ از این محل به دست آمد.

در پایان این گزارش آمده است، متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.