به گزارش خبرنگار مهر، ایوان طلای حرم امیرالمومنین (ع) پس از دوره‌ای طولانی مرمت و بازسازی در ایام ولادت حضرت علی (ع) بهره برداری می‌شود.

زائرانی که پیش از به نجف اشرف مشرف می‌شدند با پرده‌ای سرتاسری در ایوان مواجه بودند که در پس این پرده کارگاه باسازی در حال مرمت بخش اصلی ایوان بود. کار مرمت این بخش در دو فاز اول توسط ستادبازسازی عتبات عالیات انجام باشد و در نهایت کار به دست ستاد توسعه عتبه علویه به پاران رسید.

ایوان صحن حرم امیرالمومنین که به واسطه خشت‌های طلایی به کار رفته در آن به ایوان طلا معروف است در زمان حکومت صدام و در نتیجه جنگ‌و درگیری به شدت آسیب دیده بود. در جریان بازسازی ایوان استادکاران ایرانی و عراقی با حفظ میراث به جای مانده از گذشته اقدام به مرمت این ایوان کردند.

ساخت این ایوان به دوران صفویه باز می‌گردد و در طول تمامی این سال‌ها بارها آسیب‌دیده و مرمت شده است. ایرانی‌ها بیشتر بازسازی و مرمت این ایوان را انجام داده‌اند اما هنرمندان محلی و عثمانی نیز بر اساس علم و توانمندی هر دوره مرمت‌هایی انجام داده‌اند. طلاکاری این ایوان هم در دوران نادرشاه افشار صورت گرفته است و نادرشاه پس از انجام فتوحاتی در هند بخشی از طلای فتوحات خود را برای طلاکاری گنبد و ایوان حرم مورد استفاده قرار داد و ۲۰۰ هنرمند طلاکار این ایوان و گنبد را طلاکاری کردند.