به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به اهمیت این دو رخداد تاریخی در تداوم انقلاب اسلامی گفت: نهم دی روزی است که مردم مؤمن و انقلابی ایران با حضور آگاهانه در صحنه، نشان دادند که با فتنه و بی‌بصیرتی هرگز سازش نمی‌کنند.

وی افزود: این روز، روز تجلی ایمان، ولایت‌مداری و تشخیص حق از باطل بود و ملت ایران بار دیگر ثابت کردند که پیرو ولایت فقیه‌اند و هر جا دشمن قصد ضربه دارد، با قدرت و بصیرت وارد میدان می‌شوند.

امام جمعه بهاباد همچنین با گرامی‌داشت یاد و نام سردار دل‌ها افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه کامل یک انسان ولایت‌مدار، مخلص و مرد میدان بود؛ کسی که نه‌تنها در میدان جهاد نظامی بلکه در جهاد فرهنگی و سیاسی نیز الگویی برای همه است.

ابراهیمی تصریح کرد: او با اخلاص و شجاعت، امنیت و عزت را برای ایران اسلامی و محور مقاومت رقم زد و امروز وظیفه ماست راه او را در خدمت به مردم، پاسداری از ارزش‌های انقلاب و اطاعت از ولی‌فقیه ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: مراسم نهم دی و بزرگداشت سردار سلیمانی باید به گونه‌ای برگزار شود که نسل جوان بیش از گذشته با آرمان‌های انقلاب، بصیرت سیاسی و روحیه مقاومت آشنا گردد؛ چرا که حماسه نهم دی امتداد راه شهدا و از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی است.

امام جمعه بهاباد در پایان افزود: امروز، دشمنان انقلاب در عرصه‌های گوناگون دنبال ناامیدی و تحریف واقعیت‌ها هستند، اما ملت ایران با الگو گرفتن از سردار سلیمانی و با همان روحیه نهم دی، هرگز در برابر توطئه‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره علامه مصباح یزدی، ایشان را الگویی از بصیرت دینی و انقلابی معرفی کرد.