۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

اکران مردمی «مجنون» در مناطق فاقد سینما

فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شاه‌محمدی در مناطق فاقد سینما اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مجنون» در قالب اکران‌های مردمی و با تمرکز ویژه بر مناطق فاقد سینما توانسته است تجربه‌ای متفاوت از توزیع فرهنگی را رقم بزند؛ تجربه‌ای که با نمایش فیلم در فضاهایی همچون مساجد، حسینیه‌ها، سالن‌های فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و مراکز آموزشی سینما را به دل محله‌ها و شهرهای کم‌برخوردار برده است.

این فیلم در مجموع اکران‌های مردمی خود، به فروشی بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دست یافته و بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب را جذب کرده است؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه مردم از این شیوه نمایش و محتوای اثر است.

فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی، روایتی از یکی از مقاطع حساس دفاع مقدس است که با تمرکز بر ابعاد انسانی، ایمانی و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز رزمندگان، تصویری متفاوت و تأثیرگذار از جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. این اثر تلاش می‌کند فراتر از صحنه‌های نبرد، به روحیه، ایثار و انتخاب‌های انسان‌هایی بپردازد که در شرایطی دشوار، مسئولیت‌های بزرگ را بر عهده گرفتند.

بر اساس تازه‌ترین آمار، «مجنون» مجموعاً ۱۱۱ هزار و ۹۶۳ مخاطب را در اکران‌های مردمی جذب کرده و فروشی معادل ۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان را به ثبت رسانده است.

در این میان، اکران‌های مردمی عمار با ۹۶۵ نوبت نمایش، جذب ۶۰ هزار و ۲۹۴ مخاطب و فروش یک میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان، بیشترین سهم را در میان برگزارکنندگان اکران‌های مردمی این فیلم داشته است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، همدان و فارس بیشترین تعداد اکران‌های مردمی فیلم سینمایی «مجنون» را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند؛ اکران‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها در مناطق کم‌برخوردار و فاقد سالن سینمایی برگزار شده است.

پس از آن، اکران‌های سیار «بهمن سبز» با ۵۷۶ نوبت نمایش، موفق به جذب ۳۹ هزار و ۷۰ مخاطب شده و فروشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان را ثبت کرده است.

همچنین انجمن سینمای جوانان ایران با ۷۵ نوبت اکران و ۶ هزار و ۳۳۷ مخاطب، فروشی معادل ۲۰۹ میلیون تومان داشته و بنیاد روایت فتح نیز با ۱۰۷ نمایش مردمی، ۶ هزار و ۲۶۲ مخاطب را جذب کرده و به فروش ۱۹۵ میلیون تومان دست یافته است.

آروین موذن زاده

