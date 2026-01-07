اکران یک انیمیشن جدید؛ کدام فیلم تنها ۲ بلیت فروخت؟

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته فیلم «رخ نیلو» و انیمیشن «ژولیت و شاه» به چرخه اکران اضافه شدند و باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۹ هزار و ۳۷۵ سانس حدود ۳۹۵ هزار و ۴۵۰ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۳۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان دست پیدا کند.

این هفته فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۷ دی) به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات» صدرنشین جدول فروش هفتگی

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۷۴ هزار و ۳۵۶ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۶۷ هزار و ۵۰۱ بلیت توانست به فروش ۵ میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دست پیدا کند و در رتبه دوم قرار بگیرد.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۵۹ هزار و ۳۶۹ بلیت به فروش ۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تومانی دست یافت و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «جهیزیه» به تهیه‌کنندگی مهدی منیری و کارگردانی امین قوامی از ۹ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. الیکا عبدالرزاقی، مهران احمدی، یوسف صیادی و بیژن بنفشه‌خواه به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند. «جهیزیه» با فروش ۳۱ هزار و ۸۶۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان رسید و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۴۰ هزار و ۱۷ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۲۹ هزار و ۹۳۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۹۶۶ هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از ۳ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر می‌کشد. تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم هستند که با فروش ۲۶ هزار و ۶۷۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری و حاشیه‌هایی که داشت، اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۱۶ هزار و ۴۳۲ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۶۴۷ هزار تومانی برسد و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود». «افسانه سپهر» با فروش ۱۹ هزار و ۵۲۲ بلیت توانست یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان فروش داشته باشد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۰ هزار و ۴۱۱ بلیت به فروش ۷۸۰ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دهم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۴ هزار و ۸۰۳ بلیت به فروش ۳۹۸ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان دست یافت و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۶ هزار و ۸۰۹ بلیت به فروش ۲۶۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۳ هزار و ۵۴۰ بلیت به فروش ۲۵۸ میلیون و ۶۶۵ هزار تومانی دست یافت و در سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

«غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوه‌وند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۲ هزار و ۴۲۶ بلیت به فروش ۲۳۸ میلیون و ۴۱۴ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک‌اندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کرده‌اند. «کج‌پیله» با فروش یک هزار و ۵۱۳ بلیت به فروش ۱۳۲ میلیون و ۶۷۱ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فروش‌های زیر ۱۰۰ میلیون

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۹۴۷ بلیت فروخت و به فروش ۹۱ میلیون و ۱۵۷ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۵ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در خلاصه داستان این درام اجتماعی - خانوادگی که نخستین فیلم ایمان یزدی محسوب می‌شود، آمده است: «عارف قصد دارد رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت از رمپ را بشکند، اما درگیر ماجراهای خانوادگی می‌شود که او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد». حامد بهداد، پانته‌آ پناهی‌ها، پیام احمدی‌نیا، هدیه بازوند، سهیل مستجابیان، نادر فلاح، امیر دژاکام، امین اسدی، رویا وحدتی، تصنیف حسینی بازیگران «برای رعنا» هستند. این فیلم توانست با فروش ۵۳۰ بلیت به فروش ۴۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی دست یافت.

«های کپی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی از ۱۲ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. «های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی ساخته شده است. در این فیلم مرتضی عقیلی در ۲ نقش متفاوت بازی کرده است. این فیلم ۲۴۳ بلیت فروخته و به فروش ۱۸ میلیون و ۱۷۵ هزار تومانی دست پیدا کرده است.

فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش ۳۲۰ بلیت توانست به فروش ۱۶ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی از ۱۴ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «شاه نقش» بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده, مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند. این فیلم داستان ناصر یک کتک خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. «شاه نقش» با فروش ۱۴۹ بلیت، ۱۲ میلیون تومان فروخت.

انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» از ۱۷ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این اثر یک انیمیشن موزیکال در ژانر کمدی-عاشقانه است که با نگاهی متفاوت به تاریخ، داستان بازیگر زنی فرانسوی را روایت می‌کند که به دعوت ناصرالدین‌شاه قاجار برای اجرای نمایش «رومئو و ژولیت» به ایران می‌آید؛ دعوتی که به ماجرایی غیرمنتظره و پرچالش تبدیل می‌شود. «ژولیت و شاه» با فروش ۲۳ بلیت به فروش ۲ میلیون تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به نویسندگی و کارگردانی مشترک کیوان علی‌محمدی و علی‌اکبر حیدری پس از ۷ سال از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۳ بلیت به فروش ۲ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی سیدجلال اشکذری از ۱۷ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نیلوفر ما رو با برنامه‌ریزی کشونده به این سفر، ته این سفر فقط دردسره…»؛ این اثر نگاهی صریح به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده در روابط و گره‌های ناخواسته نسل امروز دارد که در مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، رفاقت‌ها را در بن‌بستِ یک جاده محک می‌زند. «رخ نیلو» ۲۱ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیون تومانی دست یافت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱۷ بلیت، ۹۳۵ هزار تومان فروش داشته است.

فیلم «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه‌کنندگی علی عبدالعلی‌زاده از ۱۴ آبان اکران شده است. در این فیلم بازیگرانی چون نیما شعبان‌نژاد، هومن حاجی‌عبداللهی، محیا دهقانی، روشنک گرامی، سیاوش چراغی‌پور، کاظم نوربخش، زنده‌یاد رضا داودنژاد، نسیم ادبی، هامون سیدی، لاله صبوری، سمیرا حسن‌پور و جمشید هاشم‌پور و محمدرضا داودنژاد ایفای نقش کرده‌اند. «قرمز یواش» با فروش ۲ بلیت، ۱۳۲ هزار تومان فروخت.