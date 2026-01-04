ماجراجویی در جزیره جیمز باند با حضور بلاگر اینستاگرام!

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و نویسندگی حمید اکبری خامنه از سه‌شنبه ۹ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است.

بهمن گودرزی پیش از این فیلم کمدی «هاوایی» را با بازی امین حیایی و امیر جعفری ساخته و اکران کرده بود. او این بار نیز فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» را در جزیره پوکت در سواحل جنوب‌غربی تایلند جلوی دوربین برده است.

محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی بازیگران این فیلم هستند. حضور مهیار حسن بلاگر و اینفلوئنسری که بیشتر با ساخت ویدیوهای طنز در اینستاگرام شناخته شده است در این فیلم یکی از نکات قابل توجه است. او پیش‌تر نیز در نمایش دفاع مقدسی «از بان تا تان» روی صحنه تئاتر رفته بود.

محسن کیایی علاوه بر این فیلم در حال حاضر با فیلم «کفایت مذاکرات» نیز روی پرده سینماها قرار دارد. وی امسال در فیلم «ناجورها» و «بازی را بکش» هم ایفای نقش کرده بود و سریال «هزار و یک شب» با بازی وی در حال پخش در شبکه نمایش خانگی است. او تا چندی پیش نیز اجرای برنامه «هزار و یک» را در شبکه نسیم عهده دار بود.

این فیلم داستان ۲ دوست به نام‌های پاشا و بهروز را روایت می‌کند که برای انجام کاری نیمه‌تمام راهی جزیره جیمز باند می‌شوند و در آنجا اتفاقی برای آنها رقم می‌خورد و در طول داستان، شخصیت‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند.

بهمن گودرزی پیش از این تجربه ساخت فیلم‌های سینمایی همچون «ما خیلی باحالیم»، «ثبت با سند برابر است»، «آتیش بازی»، «شیش و بش»، «به دنبال خوشبختی» و «دلواپسی» را داشته است.

او همچنین کارگردان فصل سوم سریال «ساخت ایران» بود که سال ۱۴۰۰ با بازی امین حیایی و محمدرضا گلزار در شبکه نمایش خانگی پخش شد.