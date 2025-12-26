تداوم پیشروی های ارتش روسیه؛ یک شهرک جدید آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از هفت حمله تلافی‌جویانه به مواضع نظامی-صنعتی اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در هفته اخیر یک حمله گسترده و شش حمله گروهی تلافی‌جویانه به مواضع صنعتی-نظامی و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین انجام شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این حملات با موشک کینژال انجام شده است.

این وزارتخانه همچنین از آزادسازی شهرک کوزوفتسوو در منطقه زاپروژیا خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی هفته گذشته شمار دیگری از نیروهای اوکراینی به دست روس‌ها کشته شده‌اند.