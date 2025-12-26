هلاکت دو صهیونیست در عملیات ترکیبی در شمال فلسطین اشغالی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، رسانه های رژیم صهیونیستی از هلاکت دو شهرک نشین بر اثر عملیات ترکیبی زیرگیری با خودرو و حمله با سلاح سرد در حد فاصل دو شهرک صهیونیستی «العفوله» و «بیسان» در شمال فلسطین اشغالی و زخمی شدن دست کم ۶ تن خبر دادند.

منابع عبری اعلام کردند که یک زن صهیونیست در عملیات حمله با سلاح سرد در شهرک العفوله کشته شده و عامل این عملیات هم دستگیر شده است.

منابع مذکور سپس از پیدا کردن جسد یک صهیونیست دیگر در منطقه «بیسان» در نزدیکی شهرک العفوله خبر دادند که در عملیات زیرگیری با خودرو کشته شده بود.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی، پس از این عملیات که در سه منطقه در شمال فلسطین اشغالی انجام شد، فرمانده پلیس ارتش اشغالگر برای بررسی جزئیات آن عازم شمال فلسطین اشغالی شد.

رادیو ارتش اشغالگر هم اعلام کرد که عامل این عملیات یک جوان فلسطینی از اهالی روستای قباطیه در نزدیکی جنین بوده است و تحقیقات برای مشخص کردن هویت او همچنان ادامه دارد.

به گفته منابع آگاه، عامل عملیات شهرک العفوله ابتدا یک زن صهیونیست را با سلاح سرد هدف قرار داد و سپس شماری از شهرک نشینان صهیونیست را در منطقه بیسان با خودرو زیر گرفت که یکی از آنها کشته شد و دست کم ۶ نفر زخمی شدند. عامل عملیات مدتی را آزادانه در چند منطقه در حد فاصل بیسان و العفوله در حرکت بود تا در نهایت توسط نظامیان صهیونیست دستگیر شد.

یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل عملیات چند روز قبل از شهر جنین در کرانه باختری وارد سرزمین های اشغالی شده بود.