به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران-شمال برای تخلیه ترافیک مسدود شده و این محور یک‌طرفه شده است.

تردد در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های سیاه‌بیشه نیز نیمه‌سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز و برخی محدوده‌های محور سوادکوه از جمله سه‌راهی چلاو تا بایجان، ترافیک در وضعیت نیمه‌سنگین قرار دارد.

پلیس راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواسته است ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از عجله در تردد خودداری کرده و با توجه به محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای سفرهای خود داشته باشند.