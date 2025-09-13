جاده چالوس یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال یک طرفه و مسدود شده است.

وی افزود: در حال حاضر، ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده مرزن‌آباد تا مجلار سنگین گزارش شده است. همچنین، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر برعکس، ترافیک نیمه سنگین تا سنگین است.

صادقی همچنین گفت که: تردد در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های بایجان و گزنک سنگین است و در محور سوادکوه در محدوده درون‌شهری وزیرآب ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی، بارش‌های پراکنده باران در برخی از این محدوده‌ها مشاهده می‌شود.