بسماللهالرحمنالرحیم
با آغاز ماه پرفضیلت رجب عطر دلانگیز معنویت بار دیگر فضای «ایران خدایی» را فرا میگیرد و دلهای مؤمنان را به خلوتی عاشقانه با خداوند متعال فرامیخواند. آئین نورانی اعتکاف بهعنوان مردمیترین کنش معنوی جامعه اسلامی، امسال با شعار «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» جلوهای عمیقتر، الهامبخشتر و اثرگذارتر به خود گرفته است.
در این راستا بزرگترین یادواره شهدای مقاومت و اقتدار با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان با ایام اعتکاف و با هدف تکریم پدران و مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه در هزاران مسجد اعتکافی سراسر کشور برگزار میشود؛ یادوارهای که نماد پیوند معنویت، جهاد و شهادت است.
بدینوسیله از مدیران مساجد اعتکافی و خادمان اعتکاف در سراسر ایران اسلامی انتظار میرود با اهتمام ویژه نسبت به آمادهسازی، برنامهریزی و برگزاری شایسته این مراسم معنوی و حماسی در ایام اعتکاف اقدام نموده و زمینه مشارکت مؤثر معتکفان و عموم مردم مؤمن را فراهم آورند.
همچنین همزمان با این ایام نورانی پویش «زندگی با آیهها» ویژه ایام اعتکاف در راستای تحقق شعار سال اعتکاف و تعمیق انس با قرآن کریم در سراسر کشور برگزار خواهد شد تا سبک زندگی قرآنی در متن این عبادت جمعی بیش از پیش تقویت و نهادینه شود.
امید است با همافزایی و تلاش مدیران مساجد، خادمان اعتکاف و آحاد مردم مؤمن، اعتکاف امسال به صحنهای ماندگار برای تعمیق حالات توسل، تضرع و ارتباط خالصانه معتکفان با خداوند متعال تبدیل گردد.
