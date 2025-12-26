به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن طاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و لزوم جدیت بیشتر مسئولان در رسیدگی به این مسائل اظهار کرد: امروز مردم با سختی‌های فراوانی در حوزه معیشت روبه‌رو هستند و باید از سوی مسئولان اراده قوی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مشاهده شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت، امانتی سنگین است، اظهار کرد: اگر مسئولی توان حل مشکل را دارد باید با تمام توان وارد میدان شود و اگر ناتوان است، شجاعانه مسئولیت را به فرد توانمند دیگری واگذار کند. طبق صریح آیات قرآن از جمله سوره مبارکه حج، هر فردی که مسئولیت جمعی از مردم را بر عهده می‌گیرد، در برابر خداوند پاسخگو است.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به نقش تربیتی معلمان و مربیان افزود: نتیجه و ثمره تلاش معلمان در آینده مشخص می‌شود، چرا که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌های دانش‌آموزان در آینده، حاصل تربیتی است که امروز در مدرسه و کلاس درس دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: معلمان در مدرسه و والدین در خانه وظیفه دارند فرزندان را با آموزه‌های دینی، اهل‌بیت (ع) و اهمیت نماز آشنا کنند، چرا که تربیت دینی صحیح، بنیان‌گذار آینده‌ای سالم برای جامعه است.

طاهری همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر دشمنان خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند هنگام سکوت دشمن باید هوشیارتر بود، چرا که دشمن در زمان صلح و آرامش ظاهری، در حال طراحی توطئه‌های پیچیده و خطرناک است.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان بی‌رحم، کودکان مظلوم و گرسنه غزه را حتی در صف دریافت غذا به رگبار گلوله می‌بندند؛ اقدامی که حتی از حیوانات نیز سر نمی‌زند و نشان‌دهنده اوج قساوت آنان است.

امام جمعه موقت همدان در پایان تأکید کرد: مسئولان کشور به خوبی از مشکلات مردم آگاه هستند و باید با تلاش جدی برای رفع آن‌ها اقدام کنند، چرا که بسیاری از این مشکلات با مدیریت صحیح و اراده قوی، تا حد زیادی قابل حل است.