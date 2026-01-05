به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع رژیم «ابومحمد الجولانی»، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه اعلام کرد که حمله پهپادی نیروهای قسد به یک مرکز ایست و بازرسی پلیس در حومه دیرحافر در شرق حلب باعث زخمی شدن سه نیروی نظامی شد.

رسانه‌های وابسته به جولانی همچنین از زخمی شدن ۶ غیر نظامی در این حمله خبر دادند.

وزارت دفاع جولانی تاکید کرد که نیروهای ارتش با تمام توان خود به این حملات واکنش نشان خواهند داد.

در ماه‌های اخیر، درگیری‌های پراکنده میان قسد و گروه‌های وابسته به جولانی در مناطق شرقی حلب و حومه دیرالزور افزایش یافته و بارها منجر به حملات هوایی و پهپادی متقابل شده است. این تنش‌ها موجب کشته و زخمی شدن نیروهای نظامی و غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های محلی شده است.

گفتنی است که توافق ۱۰ مارس میان رژیم جولانی و نیروهای موسوم به «قسد» با هدف تنظیم چارچوبی برای گفت‌وگوهای سیاسی و امنیتی و کاهش تنش‌ها در شمال و شرق سوریه به امضا رسید.

این توافق بر توقف درگیری‌های میدانی، آغاز مذاکرات درباره ادغام ساختارهای نظامی و اداری و تأکید بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه متمرکز بود.

با این حال، اختلاف نظرها بر سر نحوه اجرای مفاد توافق و تداوم ارتباط قسد با بازیگران خارجی، روند عملیاتی شدن آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.